Про це попередив головнокомандувач Олександр Сирський на нараді з питань протидії повітряним загрозам.

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Що сказав Сирський про загрозу з боку Росії?

Противник не відмовляється від своїх агресивних планів, накопичує сили та засоби для нових масованих ударів,

– наголосив генерал.

Він пообіцяв, що протиповітряну оборону в Україні надалі посилюватимуть. Після наради були поставлені завдання для подальшого розвитку системи захисту від російських ударів.

Коментуючи ворожі атаки, Сирський зауважив, що окупанти збільшують частку реактивних БпЛА і баражуючих боєприпасів.

Водночас, за його словами, Сили оборони України послідовно, як кількісно, так і якісно, нарощують спроможності у протидії "Шахедам" та іншим безпілотникам цього класу.

Протягом червня загалом знищено майже 5 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед" та інших.

Зверніть увагу! Під час масованої атаки 2 липня основною ціллю росіян був Київ. Там під завалами багатоповерхівки у Дарницькому районі загинули три десятки людей.

Сирський попередив про нові наступи Росії

Нещодавно Сирський заявив, що Росія може спробувати розпочати наступ на Чернігівську область, і ЗСУ вже готуються до такого сценарію.

За його словами, найімовірніше ворог атакуватиме не з території Білорусі, а з Брянської області Росії. Мета окупантів – просунутися вглиб Чернігівщини, відволікти українські сили від ключових напрямків фронту та змусити ЗСУ перекинути резерви.