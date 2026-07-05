Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника главы Кремля Юрия Ушакова.

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Что, по словам Кремля, предложил Трамп?

Президент США Дональд Трамп провел почти 90-минутный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого якобы предложил помощь в поиске путей завершения войны в Украине.

По словам Ушакова, разговор состоялся в День независимости США, когда страна отмечала 250-летие принятия Декларации независимости. В ходе переговоров Трамп якобы подтвердил свою готовность прилагать усилия для скорейшего прекращения боевых действий и поиска дипломатического решения войны.

Американский президент еще раз подтвердил свою готовность приложить усилия для скорейшего прекращения боевых действий и поиска путей выхода из кризиса,

– процитировал слова Трампа помощник Путина.

В Кремле назвали разговор "деловым и конструктивным". В то же время Ушаков заявил, что Россия якобы выступает за политико-дипломатическое урегулирование войны, но только с учетом своих "фундаментальных подходов". Также он повторил традиционные обвинения в адрес Украины и ее западных партнеров, утверждая, что они заинтересованы в продолжении войны.

По информации Кремля, Путин также рассказал Трампу о якобы "реальной ситуации на поле боя", заявив о продвижении российских войск. Эти утверждения не были подтверждены американской стороной.

Помимо войны в Украине, стороны обсудили предстоящий саммит НАТО в Турции, а также ситуацию вокруг Ирана. По словам Ушакова, Трамп сообщил, что его специальные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер готовы и в дальнейшем выступать посредниками в переговорах и могут совершить новый визит в Москву. Кроме того, Путин, как утверждают в Кремле, напомнил Трампу о своем приглашении посетить Москву.

В то же время Белый дом на момент публикации официально не комментировал содержание телефонного разговора и не подтверждал заявления, озвученные российской стороной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поздравил его с 250-летием независимости Соединенных Штатов. Лидеры обсудили ситуацию на фронте и дипломатические усилия по завершению войны. Зеленский заявил, что существует реальная перспектива прекращения войны, а решительная позиция США будет иметь решающее значение. Также стороны договорились продолжить личное общение во время предстоящего саммита НАТО в Анкаре. Кроме того, президент Украины поблагодарил США за военную поддержку, в частности за системы Patriot и ракеты Javelin.