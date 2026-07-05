Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил российским СМИ, что беседа Путина с Трампом длилась почти 1,5 часа. 24 Канал рассказывает, о чем в ней шла речь.

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О чем говорили Трамп и Путин по телефону 4 июля?

Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и американский народ с Днем независимости США. Хотя в Кремле подчеркивают, что телефонный разговор лидеров 4 июля 2026 года состоялся по инициативе американской стороны (мол, это "о многом говорит"), стоит напомнить, что Трамп направил в Москву ко Дню России 12 июня теплое послание – поэтому ответный шаг Путина выглядел бы вполне логичным.

Как бы то ни было, Трамп и Путин затронули максимально серьезные темы. В частности, они обсудили войну в Украине, особенно в контексте предстоящего участия главы Белого дома в саммите НАТО в Турции, запланированном на 7 – 8 июля. К сожалению, российский президент продолжил описывать "реальную картину поля боя", которую выдумал еще накануне.

США тем временем в очередной раз подтвердили готовность выступать посредником для достижения скорейшего мира. Более того, спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер готовы отправиться в Москву с посреднической миссией – но конкретики по этому поводу, касающейся дат или тем обсуждения, не прозвучало.

Путин же в очередной раз подчеркнул, что политико-дипломатическое урегулирование возможно лишь при условии учета "ключевых интересов России". Проще говоря, при условии капитуляции Украины.

Добавим, что помимо военных вопросов президенты говорили и о глобальной экономике, перспективах сотрудничества, стабильности на энергетических рынках и так далее. И, как всегда, вспомнили о союзничестве стран во время Второй мировой войны.

Трамп и Зеленский ранее поговорили по телефону: о чем именно?

Телефонный разговор российского диктатора с американским лидером состоялся вскоре после того, как Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским. Беседа началась с поздравления со стороны Зеленского с 250-летием независимости США.

Далее президент Украины подчеркнул, что сейчас существует реальная перспектива завершить войну, но для этого необходима стойкая решимость Соединенных Штатов. Лидеры также обсудили текущую ситуацию на фронте и поставки американского вооружения, в частности систем ПВО Patriot. В заключение политики договорились продолжить переговоры во время саммита НАТО в Анкаре.