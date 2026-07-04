Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Захватили ли россияне Константиновку?

Во время встречи с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым и другими военными Путин заявил о якобы захвате Константиновки.

Также диктатор сделал ряд преувеличенных заявлений о "успехах" российских войск вдоль всей линии фронта.

Хочу отметить, что взятие Константиновки – это лишь первый, но очень важный этап в уничтожении подразделений ВСУ, удерживающих пока что Славяно-Краматорско-Константиновский, как вы сказали, укрепрайон, где противник создал глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый оборонительный узел,

– сказал Путин.

В ISW признали, что в последние недели российским войскам удалось добиться определенных тактических успехов в Константиновке. В то же время большую часть российского контингента в городе составляют небольшие группы диверсантов, действующие между украинскими позициями.

По данным украинских военных источников, по состоянию на середину июня в Константиновке находилось около 100 – 250 российских военнослужащих. Кроме того, по состоянию на 23 июня украинских военных в городе было больше, чем российских.

Ситуацию подтверждает и карта DeepState: там также можно увидеть, что о полном захвате Константиновки сейчас речи не идет, а значительная часть города находится в так называемой "серой зоне".

В Константиновке продолжаются бои: смотрите на карте

Аналитики отмечают, что Путин, Герасимов и другие высокопоставленные чиновники как минимум раз в месяц, начиная с января 2026 года, публично преувеличивают масштабы российского наступления. По словам ISW, это является частью информационно-психологической кампании, направленной на то, чтобы убедить Запад в якобы способности российской армии быстро наступать вдоль всей линии фронта.

Несмотря на заявления Кремля, темпы российского наступления существенно замедлились по сравнению с прошлым годом, а весенне-летняя наступательная кампания не принесла России стратегически важных успехов.

К слову, на днях украинские военные перекрыли снабжение российских оккупантов на Константиновском направлении – теперь враг не может нормально передвигаться даже в 10 километрах от фронта. Однако, несмотря на значительные потери, захватчики стягивают резервы и готовятся к новым штурмам.