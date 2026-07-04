В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным в Константиновке.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что Константиновка "полностью перешла под контроль ВС РФ".

Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Россию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей России является Москва, а не Константиновка. Поэтому он может приехать в Москву, только что будет готов принять важные ответственные решения,

– сказал Песков.