Его слова прокомментировал президент Украины.

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Что сказал Зеленский по поводу Константиновки?

Прежде всего глава государства отметил, что Путин в очередной раз пытается обмануть мир относительно ситуации на фронте. Заявления о захвате Константиновки в Донецкой области Владимир Зеленский назвал ложью.

Это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость,

– заявил он.

Президент также отметил, что "если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну".

При этом Зеленский все же убежден, что лидер Кремля не пересечет линию фронта: "правда сильно отличается от путинских слов".

Какая ситуация в Константиновке: смотрите карту DeepState

Что сказали в ЦПИ?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко отметил, что начальник Генштаба страны-агрессорки Герасимов представляет Путину отдельные карты и сводки, где ситуация на фронте может быть искажена – с отражением территорий как якобы контролируемых Россией, хотя фактически это не соответствует реальному состоянию.

Коваленко назвал Герасимова "лжецом", чью ложь озвучивает Путин, при этом формируя "параллельную реальность" войны для внутренней аудитории, которой "на фоне отсутствия горючего нужно скормить какую-то "победу".

При этом, как утверждается, во внутреннем кругу российского военного руководства используются другие карты, более близкие к реальной оперативной обстановке.

Кстати, аналитики ISW отмечают, что Путин, Герасимов и другие российские чиновники с начала 2026 года регулярно, примерно раз в месяц, преувеличивают масштабы продвижения своих войск. Это часть информационной кампании, направленной на создание впечатления о способности русской армии быстро наступать по всей линии фронта.

Ситуацию в комментарии для РБК-Украина прокомментировал также представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. Он сообщил, что Константиновка находится под контролем сил обороны Украины. По его словам, оборона в городе и на происках продолжается согласно актуальной оперативной обстановке.