Його слова прокоментував президент України.

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Що сказав Зеленський щодо Костянтинівки?

Передусім глава держави зазначив, що Путін вкотре намагається збрехати світу про ситуацію на фронті. Заяви про захоплення Костянтинівки на Донеччині Володимир Зеленський назвав неправдою.

Це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину,

– висловився він.

Президент також зазначив, що "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".

При цьому Зеленський все ж переконаний, що фронт очільник Кремля не перейде: "правда дуже відрізняється від путінських слів".

Яка ситуація в Костянтинівці: дивіться карту DeepState

Що сказали в ЦПД?

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що начальник Генштабу країни-агресорки Герасимов подає Путіну окремі карти та зведення, де ситуація на фронті може бути подана викривлено – з відображенням територій як нібито контрольованих Росією, хоча фактично це не відповідає реальному стану.

Коваленко назвав Герасимова "брехуном", чию брехню озвучує Путін, при цьому формуючи "паралельну реальність" війни для внутрішньої аудиторії, якій "на фоні відсутності пального потрібно згодувати якусь "перемогу".

При цьому, як стверджується, у внутрішньому колі російського військового керівництва використовуються інші карти, які ближчі до реальної оперативної обстановки.

До речі, аналітики ISW зазначають, що Путін, Герасимов та інші російські високопосадовці з початку 2026 року регулярно, приблизно раз на місяць, перебільшують масштаби просування своїх військ. Це є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на створення враження про здатність російської армії швидко наступати по всій лінії фронту.

Ситуацію в коментарі для РБК-Україна прокоментував також речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він повідомив, що Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. За його словами, оборона в місті та на підступах триває згідно з актуальною оперативною обстановкою.