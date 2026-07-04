Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу", что оккупанты усиливают это направление, чтобы укрепить оборону своих позиций и усилить давление на украинские силы с помощью дронов.

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Как россияне хотят обезопасить свой фланг

По словам Романа Свитана, подразделения, которые развертываются на территории бывшего Каховского водохранилища, будут выполнять боевые задачи, однако речь не идет о подготовке крупной наступательной операции. В настоящее время Россия лишь готовится к следующему этапу своей военной кампании, а основные резервы, вероятно, будут задействованы не раньше августа – сентября 2026 года.

Россияне уже, в принципе, не планируют серьезных наступательных операций ни на Херсонском, ни даже на западной части Запорожского фронта,

– отметил Свитан.

Это связано с тем, что украинские силы смогли нарушить логистику оккупантов на юге.

Военный эксперт о планах России на фронте: видео

Однако оккупанты пытаются усилить контроль над этой территорией, развертывая операторов беспилотников, средства воздушной разведки и специальные подразделения. Это позволяет им эффективнее атаковать украинские позиции и сдерживать возможные контрдействия Сил обороны.

Важно! Россияне не добились значительных успехов на фронте в течение 2–3 июля, несмотря на попытки штурмов. Украинские силы успешно сдерживают бронетехнику врага, используя дроны на Славянском направлении, и проводят контратаки в Харьковской области. Вопреки заявлениям Кремля об оккупации Константиновки, в городе зафиксированы лишь единичные вражеские группы, а ситуация остается под контролем ВСУ.

Военный эксперт пояснил, что дно бывшего Каховского водохранилища сейчас густо заросло деревьями и кустарником.

Там (россиянам – 24 Канал) можно развернуть довольно активную деятельность под прикрытием "зеленки", связанную, допустим, с управлением теми же беспилотниками,

– пояснил Роман Свитан.

По его мнению, россияне также опасаются возможных действий украинских войск на левом берегу Днепра, в частности в районе Васильевки, Энергодара и ниже по течению от Каховки. Именно поэтому они укрепляют это направление, но без переброски большого количества техники и сил.

Все потому, что основные наступательные усилия России, вероятно, и в дальнейшем будут сосредоточены на Донецком направлении и на участках фронта от Гуляйполя до Купянска.

Что происходит на Донецком направлении: карта