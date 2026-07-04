Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
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Какова ситуация на фронте?
Аналитики изучили геолокационные кадры от 2 июля. На них видно удар украинских военных по захваченному россиянами зданию в Киндратовке в Сумской области. Такие действия могут свидетельствовать о недавней инфильтрации противника в населенный пункт.
В Харьковской области российские войска продолжали ограниченные наступательные действия в направлении Великого Бурлука, Купянска и Боровой. Аналитики не подтверждают продвижение врага. В то же время украинские защитники контратаковали на Купянском направлении.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
На Славянском направлении российские войска также наступали безрезультатно. Аналитики привели слова одного из украинских командиров, который отметил, что работа украинских беспилотников не позволяет российской технике приблизиться к линии фронта.
Изменения на фронте / Карты ISW
В то же время на Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях продолжались ограниченные наступательные действия российских войск. Противник не достиг результатов.
Аналитики также утверждают, что в середине июня оккупанты провели операцию по инфильтрации в тактическом районе Константиновка-Дружковка. В частности, геолокационные кадры зафиксировали действия российских военных в западной части Константиновки.
Кроме того, подтверждено, что ранее украинские военные продвинулись в пределах и за Приморским в Запорожской области. По оценке ISW, они закрепились в этом районе еще с середины февраля 2026 года.
На Херсонском направлении 3 июля наземной активности сторон не фиксировалось.
Ситуация на фронте / Карты ISW
Напомним, аналитики опровергли заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Россией Константиновки. В населенном пункте находятся лишь небольшие группы диверсантов, а украинских военных там больше, чем российских.