Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Какова ситуация на фронте?

Аналитики изучили геолокационные кадры от 2 июля. На них видно удар украинских военных по захваченному россиянами зданию в Киндратовке в Сумской области. Такие действия могут свидетельствовать о недавней инфильтрации противника в населенный пункт.

В Харьковской области российские войска продолжали ограниченные наступательные действия в направлении Великого Бурлука, Купянска и Боровой. Аналитики не подтверждают продвижение врага. В то же время украинские защитники контратаковали на Купянском направлении.

На Славянском направлении российские войска также наступали безрезультатно. Аналитики привели слова одного из украинских командиров, который отметил, что работа украинских беспилотников не позволяет российской технике приблизиться к линии фронта.

Изменения на фронте / Карты ISW

В то же время на Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях продолжались ограниченные наступательные действия российских войск. Противник не достиг результатов.

Аналитики также утверждают, что в середине июня оккупанты провели операцию по инфильтрации в тактическом районе Константиновка-Дружковка. В частности, геолокационные кадры зафиксировали действия российских военных в западной части Константиновки.

Кроме того, подтверждено, что ранее украинские военные продвинулись в пределах и за Приморским в Запорожской области. По оценке ISW, они закрепились в этом районе еще с середины февраля 2026 года.

На Херсонском направлении 3 июля наземной активности сторон не фиксировалось.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, аналитики опровергли заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Россией Константиновки. В населенном пункте находятся лишь небольшие группы диверсантов, а украинских военных там больше, чем российских.