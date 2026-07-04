Об этом сообщает российское СМИ ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Смотрите также : Путин заявил, что российские войска захватили Константиновку: почему это неправда

О каких регионах говорил Путин?

В ходе совещания с военными Путин заявил, что "планово" создаются "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях.

По словам Пескова, это связано с ударами Сил обороны Украины по российской инфраструктуре. Мол, чем больше Украина будет проводить атаки, тем больше России придется расширять эту зону.

Кроме того, российский диктатор заявил о якобы "полном освобождении" так называемой "ЛНР" и "существенном продвижении" в Донецкой области. Однако Путин не остановился на этом и обсудил со своими оккупантами активизацию наступательных действий и задачи на лето.

Последние абсурдные заявления Путина о фронте

Ранее глава Кремля утверждал, что российская армия якобы находится в 10,5 километрах от Сум и в 8–9 километрах от Славянска. Уже тогда Путин заявлял о намерении создать "зону безопасности" в Сумской области.

Накануне российский диктатор сообщил о якобы захвате Россией Константиновки в Донецкой области. Аналитики ISW уверяют, что российское присутствие в городе состоит из небольших групп диверсантов. К тому же по состоянию на 23 июня украинских военных в Константиновке было больше, чем российских.