Про це пише росЗМІ ТАСС з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

Дивіться також Путін заявив, що російські війська захопили Костянтинівку: чому це неправда

Про які регіони казав Путін?

У ході наради з військовими Путін заявив, що "планово" створюютсья "зони безпеки" у Харківській та Сумській областях.

За словами Пєскова, це пов'язано з ударами Сил оборони України по російській інфраструктурі. Мовляв, чим більше Україна атакуватиме, тим більшою Росії доведеться робити цю зону.

Крім того, російський диктатор заявив про нібито "повне звільнення" так званої "ЛНР" та "суттєве просування" на Донеччині. Проте Путін не зупинився на цьому та обговорив зі своїми окупантами активізацію наступальних дій та завдання на літо.

Останні абсурдні заяви Путіна про фронт

Раніше очільник Кремля стверджував, що російська армія буцімто перебуває за 10,5 кілометрів від Сум та за 8 – 9 кілометрів від Слов'янська. Вже тоді Путін заявляв про намір створити "зону безпеки" на Сумщині.

Напередодні російський диктатор повідомив про начебто захоплення Росією Костянтинівки, що на Донеччині. Аналітики ISW запевняють, що російська присутність у місті складається з невеликих груп диверсантів. До того ж станом на 23 червня українських військових у Костянтинівці було більше, ніж російських.