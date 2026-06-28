Про це пишуть росЗМІ.

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Які заяви зробив Путін?

Під час наради Путін багато говорив про війну проти України, ситуацію на фронті, дефіцит пального та удари по російській території.

Зокрема, він визнав, що українські атаки по енергетичній інфраструктурі Росії створюють проблеми. Водночас запевнив, що вони не є критичними, а всі пошкоджені об'єкти нібито швидко відновлюють.

Окремо глава Кремля прокоментував ситуацію з паливом. За його словами, дефіцит бензину в Росії не є критичним. Він запевнив, що тимчасово окупований Крим забезпечать паливом: зараз, стверджує Путін, запасів вистачить на кілька днів, а постачання планують збільшити як суходолом, так і морем.

Значну частину свого виступу диктатор присвятив війні та можливим переговорам з Україною.

Не дамо ЗСУ шансу нав'язати свої умови для переговорів,

– заявив він.