Генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, що Путін уже відчуває стратегічний провал. За його словами, смертельним ударом для диктатора можуть стати не лише втрати на фронті та удари по Росії, а й масове невдоволення серед його оточення, бізнесу, силовиків і російського суспільства.

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Путін намагається приховати стратегічний провал

Попри заяви Путіна про нібито успіхи на фронті, реальна ситуація для Кремля дедалі гірша. Росія не досягла жодної зі стратегічних цілей, які ставила від початку повномасштабного вторгнення: ні швидкого захоплення Києва, ні контролю над Україною, ні результатів на окремих напрямках, які Москва постійно оголошувала пріоритетними.

Путін уже відчуває, що йде стратегічний програш, провал. Усі стратегічні цілі недосягнуті, скільки він їх не ставив з моменту початку агресії,

– сказав генерал армії.

Тепер йому дедалі складніше пояснювати росіянам, заради чого триває війна. Те саме стосується і зовнішньої аудиторії: Кремль намагався переконати світ, що має мету й здатний її досягти, але ситуація на фронті та українські удари по російських об'єктах поступово знецінюють цю стратегію.

Зміни помітні й у позиції партнерів України. Навіть ті політики у США, які раніше критично оцінювали українські успіхи або припускали поступки Москві, тепер бачать: Росія не має стратегічних можливостей досягти своїх агресивних цілей.

Ми фактично знецінили стратегію Путіна. Сьогодні вже є сенс не тільки підтримувати Україну в плані ведення переговорів і продавати зброю, а реально ставати на бік України,

– зазначив генерал армії.

Путін втрачає модель тиску і на партнерів України, і на російське суспільство. У його оточенні зростає незадоволення через війну, яку частина еліт ще на початку вважала неприпустимою і небезпечною навіть для самої Росії.

В його оточенні вже росло незадоволення і росте ще більше. Для чого розпочинав війну?

– сказав Маломуж.

Після цього Путіну дедалі важче тримати стару лінію про нібито "неминучі" російські успіхи. Кремль намагається пояснювати війну не провалом власної агресії, а вигаданою загрозою з боку Заходу, хоча до повномасштабного вторгнення Росія роками вибудовувала співпрацю з європейськими країнами й навіть мала окремі формати взаємодії з НАТО.

Це все блеф. Він говорить це для того, щоб знайти підстави й показати, що хтось загрожував, хтось розпочав війну, а не він,

– сказав Маломуж.

Так само Кремль намагається виправдати агресію розмовами про нібито "незаконну" владу в Україні чи "утиски" російськомовних. Однак ці аргументи постійно змінювалися залежно від потреб російської пропаганди: спершу Путін говорив про одну причину, потім про іншу, але жодна з них не пояснює головного – чому Росія напала на Україну й не змогла досягти заявлених цілей.

Смертельним ударом може стати невдоволення в Росії

Путін розуміє реальний стан справ на фронті, навіть якщо публічно говорить про "успіхи". Російська армія не має масштабного просування, яке можна було б показати як стратегічну перемогу. Є лише локальні рухи на окремих ділянках – у Покровському секторі, біля Костянтинівки, Лимана, Слов'янська та на Півдні Запорізької області.

Він чітко розуміє, що твориться на фронті: наступальних операцій, які мали б великий успіх, у нього немає,

– сказав Маломуж.

Україна водночас проводить активні дії для захисту своїх територій і дедалі ефективніше використовує високотехнологічні засоби. Саме там, де Росія не має переваги, її вразливість стає помітнішою – і на фронті, і на окупованих територіях, і вже всередині самої Росії.

Коли ми перейшли до ефективних оперативних дій високотехнологічними засобами, де Путін не має переваги, отут він і відчув, що йдуть потужні втрати на фронті, а перспектив наступу немає,

– зазначив генерал армії.

Удари по військових об'єктах, нафтопереробці та експортній інфраструктурі поступово б'ють по всій системі, яка забезпечує війну. Для Кремля це вже не лише питання фронту, а й питання грошей, пального, логістики та здатності утримувати економіку під тиском.

Нема ні грошей, ні забезпечення військ, а тим більше економіки і цивільного населення,

– пояснив Маломуж.

Через це в Росії може посилюватися невдоволення серед тих, хто ще недавно мовчки підтримував війну або намагався від неї дистанціюватися. Частина еліт бачить, що війна не принесла обіцяного результату, а санкції, втрати й удари по Росії дедалі сильніше зачіпають їхні інтереси.

Розпочинається надзвичайно складний процес прозріння деяких еліт, які вже починають виступати проти війни. А це для нього смертельний удар,

– наголосив генерал армії.

Щоб втримати ситуацію, Кремль намагається знову продати росіянам міф про війну із Заходом. Путін пробує показати, що Росії нібито загрожує НАТО, а Україна є лише "тараном" проти росіян. Так він хоче пояснити власні провали й мобілізувати суспільство навколо страху.

Він пробує змістити акценти: що є загроза, що він воює з НАТО, що Україна використовується як агресивний таран і тому загрожує Росії,

– сказав Маломуж.

Однак приховувати реальність дедалі важче. Російські еліти мають доступ до альтернативної інформації, спілкуються з родичами за кордоном і бачать, що кремлівська картина світу не збігається з фактами. Якщо невдоволення одночасно зростатиме серед оточення Путіна, бізнесу, силовиків і в російській глибинці, це може стати для диктатора значно небезпечнішим за чергові втрати на фронті.

Маломуж пояснив стратегічний провал Путіна: дивіться відео