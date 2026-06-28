Але реальність насправді абсолютно інша. У МЗС України поставили російського президента на місце.
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Що сказав Путін та як відреагували у МЗС?
Путін знову "забувся", хто насправді є терористом.
"Ми бачимо, що українські сили втрачають свої позиції на лінії зіткнення. Тому вони і вдаються до терористичних дій. Завдають цілеспрямованих ударів по мирних жителів, по цивільних об'єктах, терористичні атаки на території Росії здійснюють... Використання диверсантів для здійснення диверсій", – заявив диктатор.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Він бідкався, що супротивники Росії не помічають дій України і "використовують у своїх цілях".
Натомість речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що Путін говорить так, ніби збирається виграти війну. І так уже п'ятий рік поспіль.
Але реальність інша – війна переходить на територію Росії.
Ви розпочали агресивну війну, намагаючись швидко перемогти; не досягли жодної мети, втративши 1,4 мільйона чоловіків за понад 4 роки; ваше повільне просування зупинилося; війна повертається на вашу територію. Прямо переможець!
– саркастично написав Тихий.
До слова, у WP зазначили, що удари України довели Росію до паніки. Колишній високопоставлений фінансовий чиновник з Росії визнав, що "існує стан повної невизначеності" та "відчуття, що доброго кінця цьому не видно".
А в Axios зауважили, що Трамп зараз скептично налаштований щодо Путіна та навіть допускає відмову від домовленостей в Анкориджі.