Про це пише Axios.

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Як Трамп ставиться до Росії зараз?

Згідно з домовленостями в Анкориджі Трамп погодився з вимогами росіян, що у межах угоди вони контролюватимуть Донбас.

Тепер американський президент припустив відмову від цієї домовленості.

Водночас один із чиновників на G7 зазначив, що в Європі сумніваються, чи дійсно Трамп вживатиме заходів для тиску на Росію. І

Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він дійсно щось зробить,

– повідомив співрозмовник.

Варто зауважити, що перед самітом Трамп розмовляв із Путіним. А уже у межах засідання G7 він зустрівся з президентом Зеленським.

Опісля глава США заявив, що Україна зараз "досить добре справляється" з війною. Реакція Росії не забарилася – там сказали, що Трампа на саміті "обробили" шкідливими ідеями.