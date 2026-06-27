Об этом пишет Axios.
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Как Трамп относится к России сейчас?
Согласно договоренностям в Анкоридже, Трамп согласился с требованиями россиян о том, что в рамках соглашения они будут контролировать Донбасс.
Теперь американский президент допустил возможность отказа от этой договоренности.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
В то же время один из чиновников на саммите G7 отметил, что в Европе сомневаются, действительно ли Трамп будет принимать меры для оказания давления на Россию. И
Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то сделает,
– сообщил собеседник.
Стоит отметить, что перед саммитом Трамп разговаривал с Путиным. А уже в рамках заседания G7 он встретился с президентом Зеленским.
После этого глава США заявил, что Украина сейчас "достаточно хорошо справляется" с войной. Реакция России не заставила себя ждать — там сказали, что Трампа на саммите "обработали" вредными идеями.