Об этом пишет Axios.

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Как Трамп относится к России сейчас?

Согласно договоренностям в Анкоридже, Трамп согласился с требованиями россиян о том, что в рамках соглашения они будут контролировать Донбасс.

Теперь американский президент допустил возможность отказа от этой договоренности.

В то же время один из чиновников на саммите G7 отметил, что в Европе сомневаются, действительно ли Трамп будет принимать меры для оказания давления на Россию. И

Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то сделает,

– сообщил собеседник.

Стоит отметить, что перед саммитом Трамп разговаривал с Путиным. А уже в рамках заседания G7 он встретился с президентом Зеленским.

После этого глава США заявил, что Украина сейчас "достаточно хорошо справляется" с войной. Реакция России не заставила себя ждать — там сказали, что Трампа на саммите "обработали" вредными идеями.