Помощник Путина Юрий Ушаков в комментарии для журналистов высказал мнение о том, что европейские лидеры на саммите G7 "обрабатывали" Дональда Трампа, чтобы настроить его против России. Слова чиновника цитирует "Интерфакс".

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Что сказал Ушаков о влиянии европейцев на Трампа?

По словам Ушакова, на саммите G7 "украинская тема" активно обсуждалась, и европейцы оказывали "бесполезное" влияние на Трампа.

Как можно предположить, Трампа наполняли, я бы сказал, пожалуй, бесполезными, если не вредными идеями,

– пожаловался помощник главы Кремля.

В то же время он добавил, что Трамп "тоже сильный политик", который стоит на своём.

Ушаков отметил, что после саммита во Франции контактов между Россией и США не было.

Напомним, что Москву могло раздражать совместное заявление лидеров G7, в частности Трампа, в котором они:

подтвердили непоколебимую поддержку Украины, её суверенитета и территориальной целостности;

выразили солидарность с украинцами, отметили стойкость страны и ее успехи на поле боя;

сообщили о намерении увеличить поставки средств ПВО, дальнобойного вооружения и поддержать развитие украинского военного производства;

пообещали помочь Украине подготовиться к зиме;

усилить санкционное давление на Россию, в частности на её нефтяной и газовый секторы.

К слову, Трамп допустил возможность возобновления санкций против российской нефти. Ранее США временно ослабили ограничения из-за резкого подорожания энергоресурсов на фоне войны с Ираном.

Стоит отметить, что еще до начала саммита в Эвиане многие западные СМИ писали о том, что страны Европы готовятся убедить Трампа усилить давление на Россию.