В нём говорится об увеличении поставок систем ПВО и дальнобойного оружия, а также содержатся другие важные для Украины положения. 24 Канал публикует полный текст раздела заявления G7 о нашей стране.

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Заявление лидеров G7 по геополитическим вопросам: Украина

Мы, лидеры G7, едины в нашей непоколебимой поддержке Украины в защите её свободы, суверенитета и территориальной целостности. Мы еще раз подтверждаем нашу солидарность с украинским народом, который страдает от атак на его критически важную инфраструктуру и культурное наследие. Мы выражаем уважение Украине за её стойкость и успехи на поле боя в течение последних месяцев и подчеркиваем, что сейчас наметился новый импульс.

Чтобы поддержать и ускорить этот новый импульс, мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят увеличить военное производство в стране.

Мы подчеркиваем важность энергетической устойчивости, исходя из потребностей и приоритетов, озвученных украинскими властями. Мы договорились оказать дополнительную поддержку, чтобы помочь стране пережить предстоящую зиму.

Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим наши санкции, в частности в отношении нефтяного и газового секторов. Мы считаем, что сейчас настал подходящий момент для принятия дополнительных мер, поскольку президент Трамп добился соглашения, которое мы поддерживаем, об открытии Ормузского пролива.

Что следует помнить о контексте саммита G7 в июне 2026 года?

Главным политическим фоном саммита G7 в Эвиане стало изменение американской внешнеполитической стратегии при Дональде Трампе. Также потенциальное соглашение США с Ираном, которое должно бы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и открыть Ормузский пролив.

Со стороны европейских союзников и Украины ключевым контекстом встречи стала необходимость зафиксировать долгосрочные гарантии безопасности. Лидеры сместили акцент на подготовку украинской энергосистемы к следующей зиме и переход от простой поставки оружия к передаче лицензий на его производство в Украине.