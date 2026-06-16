Текст опубликовал телеканал Al Arabiya. Он почти полностью совпадает с тем, что в понедельник, 15 июня, опубликовало иранское агентство Mehr. Официально документ не подтвержден.

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Каков полный текст предполагаемого меморандума между США и Ираном?

1. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты, вместе со своими союзниками в текущей войне, после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании объявляют о немедленном и постоянном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются в дальнейшем не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга. Окончательное соглашение подтвердит положения настоящей статьи и других статей.

2. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

3. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты обязуются вести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимального срока в 60 дней, который может быть продлён по взаимному согласию.

4. Сразу после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты снимают морскую блокаду и предотвращают любые вмешательства или препятствия в отношении Исламской Республики Иран, а также восстанавливают движение судов в течение максимум 30 дней до полной мощности; объем судоходства должен быть пропорционален довоенному объему перевозок со стороны Исламской Республики Иран. Соединённые Штаты также обязуются вывести свои войска из прилегающих районов в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения.

5. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран незамедлительно примет меры для обеспечения возобновления движения торговых судов из Персидского залива в Оманское море и обратно в течение 30 дней до довоенного объема с учетом необходимости устранения технипрепятствий и обезвреживания мин Ираном.

6. Соединенные Штаты обязуются совместно со своими региональными партнерами разработать всеобъемлющий план, согласованный обеими сторонами, по восстановлению и экономическому развитию Исламской Республики Иран, обеспечив при этом финансирование в размере не менее 300 миллиардов долларов США. Механизм реализации этого плана как часть окончательного соглашения будет сформулирован в течение 60 дней.

7. Соединенные Штаты обязуются отменить, в соответствии с графиком, который будет согласован в рамках окончательного соглашения, все виды санкций, действующих в настоящее время в отношении Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН и решения Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также все односторонние санкции.

8. Исламская Республика Иран вновь заявляет, что никогда не будет производить ядерное оружие. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты договорились, что судьба обогащённого материала и все другие взаимно согласованные вопросы, связанные с ядерной сферой, включая ядерные потребности Ирана, будут надлежащим образом урегулированы в окончательном соглашении; окончательное соглашение подтвердит положения настоящей статьи.

9. Исламская Республика Иран и Соединённые Штаты соглашаются, что до достижения окончательного соглашения они будут сохранять статус-кво: Иран будет сохранять статус-кво в своей ядерной программе, а Соединённые Штаты не будут вводить новые санкции против Ирана или усиливать своё военное присутствие в регионе.

10. Соединенные Штаты обязуются, что сразу после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и до даты снятия санкций Министерство финансов США будет выдавать разрешения (исключения) на экспорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции и их производных, а также всех связанных с этим услуг, включая банковские операции, страхование, транспортировку.

11. Соединённые Штаты обязуются, что с учётом хода переговоров по достижению окончательного соглашения замороженные или ограниченные средства и активы Исламской Республики Иран будут разблокированы и станут полностью доступными. Эти средства, независимо от того, находятся ли они на специальных счетах или были переведены, будут использоваться для любых окончательных платежей получателям, определённым Центральным банком Исламской Республики Иран, и будут полностью доступны для использования. Соединенные Штаты обязуются выдать все необходимые разрешения и лицензии на этой основе.

12. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты соглашаются, что будет создан механизм реализации, который будет контролировать успешное выполнение и будущие обязательства в отношении окончательного соглашения.

13. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и после получения гарантий относительно начала реализации статей 4, 5, 10 и 11 настоящего Меморандума о взаимопонимании, а также продолжения выполнения этих шагов, Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты приступят к переговорам по окончательному соглашению исключительно в отношении оставшихся вопросов.

14. Окончательное соглашение будет утверждено посредством обязательной резолюции Совета Безопасности ООН.