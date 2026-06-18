Саммит G7 прошел в очень позитивном для Украины формате. Союзники вновь заговорили не только о поддержке Киева, но и об усилении давления на саму Россию.

Неожиданно для всех, но пока чисто риторически, было заметно изменение в позиции и Дональда Трампа. Президент США прибыл на саммит на фоне завершения боевых действий в Иране, и, несмотря на всю кажущуюся уверенность, – похоже, не слишком доволен результатом.

24 Канал проанализировал , что Украина получила от встречи в Эвиане, почему Дональд Трамп вдруг заговорил о новых санкциях, а также как резкое падение нефтяных доходов может изменить расчеты Кремля.

В свою очередь директор Центра международных исследований и доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик подчеркивает, что не стоит делать поспешных выводов об изменении позиции американской стороны.

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Украина снова в центре внимания: как Макрон организовал встречу Зеленского с Трампом?

Дональд Трамп прибыл на саммит Большой семерки в своей любимой роли – серийного миротворца, который на этот раз только что спас мир от энергетического кризиса. Президент США объявил, что временное соглашение с Ираном уже достигнуто и через Ормузский пролив снова начнут проходить танкеры с нефтью.

Но триумф американского лидера продлился недолго. Уже через несколько часов ему пришлось говорить о совершенно другой войне – той, которую он на протяжении всей своей каденции безуспешно пытался завершить постоянными комплиментами и длительными телефонными разговорами с российским диктатором Владимиром Путиным.

Даже накануне визита во французский Эвиан президент США вновь поговорил с лидерами Украины и России, актуализировав тему Украины.

Но самое интересное, что именно Украина неожиданно вновь оказалась в центре внимания всего саммита. Изначально Белый дом даже не планировал отдельной встречи Трампа с Зеленским, но в итоге она состоялась. И, судя по публичным заявлениям, прошла она значительно лучше, чем большинство предыдущих контактов между американским и украинским президентами.

Трамп в своем стиле назвал беседу "очень хорошей" и даже заявил, что Россия должна согласиться на мир. Впоследствии он даже добавил, что после завершения войны в Иране о цене на нефть можно уже не беспокоиться, следовательно, стоит ожидать новых санкций против России.

Еще несколько месяцев назад от американского президента можно было услышать совсем другое. Тогда он уверял Зеленского, что у Украины недостаточно козырей, а Путин якобы искренне стремится к миру. Но в Эвиане европейские лидеры уже объясняли Трампу обратное.

Они убеждали лидера США, что именно Москва сегодня блокирует переговоры, а Путин даже на прямое предложение Зеленского о встрече вновь ответил отказом. При этом уже всем очевидно, что Россия не побеждает, а значит, именно укрепление Украины и её военного потенциала может наконец заставить Кремль считаться с реальностью.



Личная беседа лидеров Украины и США / Фото – Telegram Владимира Зеленского

Важную роль в этом повороте сыграл Эммануэль Макрон. Французский президент не просто пригласил Зеленского на саммит, а фактически включил украинский вопрос в его центральную повестку дня. Как пишет The Wall Street Journal, Макрон применил множество дипломатических уловок, чтобы в конечном итоге создать условия для прямого разговора между Трампом и Зеленским.

Но дипломатическая постановка сработала только потому, что Киев приехал во Францию не с пустыми руками. Зеленский привез с собой фотографии последствий последних российских ударов, в частности по Киево-Печерской лавре.



Владимир Зеленский демонстрирует лидерам Семерки кадры последствий российских ударов / Фото – Офис Президента

Путин, который пытается выставить себя "защитником православия", едва не уничтожил одну из ключевых православных святынь. Стоит понимать, что сам Трамп, может, и не является главным христианином на Земле, но он прекрасно понимает, что львиная доля его электората и сопартийцев очень чувствительна к теме любых нападений на христианскую веру и связанные с ней объекты.

В свою очередь Владимир Дубовик считает, что пока рано говорить о каких-либо реальных изменениях в позиции США или союзников в отношении России. Сам Дональд Трамп известен своей "плавающей" позицией по поводу войны в Украине, поэтому пока не приняты конкретные решения – говорить о реальных изменениях пока рано.

Владимир Дубовик Директор Центра международных исследований Не думаю, что можно констатировать изменения позиций стран в отношении войны России против Украины. В частности, не вижу оснований говорить о какой-то эволюции позиции Трампа, не вижу доказательств того, что Трамп готов усилить давление на Москву.

Зеленский также обсудил с Трампом ситуацию на фронте, где прямо сейчас российское наступление начало пробуксовывать, а украинские дроны всё глубже проникают в тыл противника. При этом нефтяная система, финансирующая войну, постепенно превращается в одну из главных уязвимостей Кремля. Ощущают это уже не только жители оккупированного Крыма. По приблизительным подсчетам, дефицит фиксируется еще в 12 российских регионах.

Поэтому на этот раз разговор на саммите G7 шёл уже не о том, как спасти Украину от неминуемого поражения. По крайней мере, на уровне диалога речь шла о том, можно ли использовать её новые возможности, чтобы наконец заставить Путина остановиться.

Согласовали конкретные решения: как лидеры G7 договорились помочь Украине?

В конечном итоге саммит G7 не завершился объявлением какого-то грандиозного пакета помощи, после которого война должна мгновенно изменить направление. Однако Украина получила нечто более важное, чем очередная красивая фотография и слова поддержки от конкретных лидеров где-то в соцсети X. Лидеры "Семерки" совместно согласовали конкретные шаги, которые еще несколько месяцев назад казались фактически заблокированными из-за позиции Соединенных Штатов.



Совместное заседание лидеров G7 с участием Владимира Зеленского / Фото – Офис Президента

В их совместном заявлении отмечается, что все лидеры стран G7 согласились "усилить давление на российскую военную экономику" и "расширить санкции против нефтегазового сектора". И как раз очень важно, что под этой декларацией стоит подпись Дональда Трампа. Это свидетельствует об определённом сдвиге в его видении ситуации. Даже если оно пока сугубо ситуативное.

Великобритания объявила об ограничениях в отношении более двадцати танкеров и судов, связанных с российским теневым флотом, нескольких банков, страховой компании и сети закупок западных технологий для российской армии. Канада также нанесла удар по теневому флоту, энергетическим доходам и военной промышленности России.

Кроме того, лидеры G7 официально признали, что последние успехи Украины придали фронту "новый импульс". И согласились этот импульс поддержать. В совместном заявлении говорится об увеличении поставок систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков и дальнобойных средств поражения.

Это очень важно, ведь союзники уже не говорят только о том, как помочь Украине удержаться. Они готовы предоставлять вооружение, которое позволяет не только отражать российские атаки, но и системно наносить удары по военным целям далеко за линией фронта.

Кроме того, страны Семерки согласились рассмотреть вопрос о передаче Украине лицензий для расширения собственного производства оружия. Речь идет, в частности, о ракетах для систем Patriot. Вопрос о лицензии на их производство Зеленский обсуждал на встрече с Трампом. В то же время стоит отметить, что США чрезвычайно осторожно относятся к передаче своих технологий другим странам.

Владимир Дубовик Директор Центра международных исследований Обычно американцы очень не любят делиться такими технологиями с другими. Даже с союзниками. Тем более, что сейчас до сих пор остается под вопросом, кого Трамп считает союзниками. Но возможно, что в данном случае будут предприняты какие-то неортодоксальные шаги. Хотя я лично в этом сомневаюсь.

Если же разрешение всё-таки будет дано, это станет существенным прорывом, ведь Украина теперь получит больше возможностей самостоятельно производить западные системы и боеприпасы к ним, а не годами ждать в очереди, пока оборонные ведомства в США и Европе согласуют очередную партию для Украины.



Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером / Фото – Офис Президента

Не менее важна поддержка Украины в подготовке к предстоящей зиме. Партнеры пообещали дополнительную помощь украинской энергетике, а Великобритания уже подкрепила эти слова финансовыми гарантиями на 210 миллионов фунтов. Они позволят британской компании Urenco в течение следующих двух лет поставлять Энергоатому обогащенный уран для производства ядерного топлива по западной технологии.

Конечно, между заявлением о новых Patriot и реальной ракетой на украинской пусковой установке лежит большое бюрократическое расстояние. Трамп якобы положительно отреагировал на запрос Зеленского, но конкретных цифр и сроков пока нет.

Поэтому называть саммит историческим прорывом пока еще рано. Но вектор, очевидно, изменился. На Западе почувствовали, что Украина способна уже не просто обороняться и продержаться лишний месяц, а начала успешно изматывать Россию как в военном, так и в экономическом плане. Фактически война на изнурение, на которую делал ставку Кремль, сегодня начинает работать против него самого.

"Успех" в Иране влияет на позицию Трампа по поводу России: почему президенту США снова нужно завершение войны в Украине?

Как показывает сегодняшний день, победа в войне на истощение гарантируется не только наличием у вас большего количества ресурсов. И американский президент, похоже, только что это осознал. Дональд Трамп прибыл на саммит G7, убеждая союзников в своей победе над Ираном.

Даже в совместной декларации трижды упоминается его успех в этом направлении. Однако чем больше появляется деталей будущих договоренностей с Тегераном, тем сложнее объяснить, в чем именно заключается этот триумф.

Критики президента уже сравнивают их с ядерным соглашением Барака Обамы, из которого сам же Трамп вышел в 2018 году, назвав его ничтожным. После нескольких месяцев войны, миллиардов долларов расходов и скачка цен на нефть, Вашингтон рискует получить примерно тот же результат – а местами даже более слабый.



Вопросы иранских ракет, региональных союзников Тегерана и долгосрочного контроля над его ядерной программой до сих пор остаются нерешенными.

Но для Украины это может сыграть особую положительную роль. Именно из-за такого размытого успеха в Иране Трампу крайне необходима гораздо более убедительная политическая победа. И Украина предлагает ему довольно удобный сценарий.

Зеленский призывает остановить боевые действия по нынешней линии фронта и провести прямую встречу с Путиным при посредничестве США. В случае успеха Трамп сможет объявить, что именно он положил конец крупнейшей войне в Европе со времён Второй мировой. Но для достижения результата нужно всё-таки начать оказывать давление на Кремль. Вопрос лишь в реальных возможностях, отмечает эксперт.

Владимир Дубовик Директор Центра международных исследований В принципе, все ключевые рычаги влияния США на Москву давно известны. Нужно сохранить нефтяные санкции, а лучше – расширить санкционное давление, усилить их мониторинг. Оружия для Украины никогда не бывает слишком много. Но вопрос в том, способны ли американцы обеспечить потребности украинской стороны.



Трамп на встрече лидеров Семерки / Фото – Офис Президента

При этом в случае решения все-таки поддержать Украину, самому Трампу даже не придется идти вразрез с линией собственной партии. Украина сама способна довести дело до конца, а дополнительное вооружение все равно профинансируют европейцы.

От Трампа требуется лишь не мешать и оказывать давление на Россию – по дипломатическим каналам и с помощью ужесточения санкций. И для такого давления, и особенно для его результативности, сейчас складывается очень благоприятный момент.

Еще весной война с Ираном стала подарком для российского бюджета. На пике паники российская нефть марки Urals торговалась по цене свыше 120 долларов за баррель. Но после новостей о возможном открытии Ормузского пролива её цена упала примерно до 65 долларов. Индия и Китай вновь требуют скидок, а сверхприбыли, которые Кремль получал от глобальной нестабильности, быстро испаряются.

Параллельно Украина усиливает удары по НПЗ, нефтебазам и логистике. Перебои с топливом, которые сначала фиксировались только в оккупированном Крыму, сегодня затрагивают и российские регионы. Москва в конце концов была вынуждена ограничить экспорт бензина и авиационного топлива и даже ослабить требования к его качеству.

При этом для Дональда Трампа могло стать очевидным, что затяжная война не приносит желаемого результата. Президенту США на это осознание понадобилось всего несколько месяцев, Путин же не способен принять эту простую истину и на пятом году войны. Вопрос лишь в том, сможет ли американский лидер донести эту мысль до российского диктатора.

В конце концов, можно с полной уверенностью сказать, что Трамп не стал вдруг другом Украины. Просто поддержка Киева впервые за долгое время может принести пользу лично американскому лидеру. Украина уже наносит удары по российской нефтяной системе, Европа затрудняет российский экспорт, а падение цен на топливо постепенно сокращает доходы Кремля. От Вашингтона зависит, сложатся ли эти проблемы в единый удар, способный наконец-то усадить Путина за стол переговоров.