Об этом он заявил в комментарии для журналистов.

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Что сказал Трамп о ситуации на фронте в Украине?

Глава Белого дома отметил, что Силы обороны продолжают сопротивляться российской агрессии, несмотря на превосходство страны-агрессора в ресурсах.

Украина справляется довольно хорошо. Россия — большая страна с более многочисленной армией. Но Украина держится. У них отличное оборудование, в том числе наше. Не забывайте об этом, у них дела идут неплохо,

– заявил Трамп.

Однако другая ситуация создала неоднозначное "послевкусие" от высказываний Трампа и поставила под вопрос позицию Вашингтона относительно помощи Киеву.

Напомним, что в Версале во время встречи Трампа с Макроном журналист задал американскому лидеру вопрос о дальнейшей поддержке Украины со стороны США, однако Трамп не ответил и не прокомментировал ситуацию, лишь улыбнулся в сторону камер.

Каково мнение Трампа о возможном соглашении между Зеленским и Путиным?

Президент США в интервью The Guardian заявил, что украинский и российский лидеры якобы оба хотят найти решение для прекращения войны, однако "не знают, как это сделать".

Дональд Трамп считает, что "что-то должно произойти", ведь Россия несет гораздо большие потери, чем Украина.