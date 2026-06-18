Об этом сообщает Clash Report.

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Как отреагировал Трамп на этот вопрос?

Инцидент произошел в Версале, где Дональд Трамп находился с визитом и участвовал в закрытом ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На видео, которое распространили в сети, видно, как журналист обращается к американскому лидеру.

Репортер спросил его о дальнейшей поддержке Украины со стороны США. Однако Дональд Трамп не отреагировал на этот вопрос и не стал давать никаких комментариев. Вместо этого президент США просто улыбнулся в сторону камер.

После этого Дональд Трамп вместе с французским президентом и первой леди страны Брижит Макрон направился к зданию дворца. Последние, в свою очередь, также никак не прокомментировали ситуацию и вопрос журналиста.

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Что этому предшествовало?

Напомним, Владимир Зеленский провел координационный разговор с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили итоги саммита G7 и дальнейшие шаги по укреплению Украины и приближению мира.

До этого американский лидер во время пресс-конференции после саммита G7 заявил, что и российский, и украинский президенты якобы стремятся к определенному решению относительно окончания войны, однако пока не понимают, как его достичь.