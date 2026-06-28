Но на самом деле реальность совершенно иная. В МИД Украины поставили российского президента на место.

Смотрите также : "Россия твердо стоит на ногах", – Путин выступил с рядом абсурдных заявлений, в частности об "успехах" на фронте

Что сказал Путин и как отреагировали в МИД?

Путин снова "забыл", кто на самом деле является террористом.

"Мы видим, что украинские силы теряют свои позиции на линии соприкосновения. Поэтому они и прибегают к террористическим действиям. Наносят целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам, совершают террористические атаки на территории России... Используют диверсантов для проведения диверсий", – заявил диктатор.

Он сетовал, что противники России не замечают действий Украины и "используют их в своих целях".

В свою очередь, официальный представитель МИД Георгий Тихий отметил, что Путин говорит так, будто собирается выиграть войну. И так уже пятый год подряд.

Но реальность иная – война переходит на территорию России.

Вы начали агрессивную войну, пытаясь быстро победить; не достигли ни одной цели, потеряв 1,4 миллиона человек за более чем 4 года; ваше медленное продвижение остановилось; война возвращается на вашу территорию. Просто победитель!

– саркастически написал Тихий.

К слову, в WP отметили, что удары Украины довели Россию до паники. Бывший высокопоставленный финансовый чиновник из России признал, что "существует состояние полной неопределенности" и "ощущение, что хорошего конца этому не видно".

А в Axios отметили, что Трамп сейчас скептически настроен по отношению к Путину и даже допускает отказ от договоренностей в Анкоридже.