16:03, 28 июня

Путин заявляет, что обеспечит безопасность своей страны, её граждан и неприкосновенность своих границ. По его словам, Москва корректирует отдельные планы с учётом ситуации, однако не отказывается от реализации стратегических целей "в полной мере".

Россия твёрдо стоит на ногах и заявляет о своих коренных интересах, готова бороться за них,

– заявил российский лидер.

Он также утверждает, что Россия всегда была сильной, а её победы основывались на единстве народа.

А своих оккупантов Путин считает "настоящей элитой", которая должна продолжать служить стране и в гражданских сферах.