Абсурдні заяви також були присвячені просуванню так званої "СВО" та численним звинуваченням Києва у тероризмі. 24 Канал зібрав головне з виступу диктатора.

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Про що говорив Путін на з'їзді партії?

16:05, 28 червня

Путін визнав, що Росія проходить через складний етап, але каже, що так росіяни зможуть по-новому зрозуміти поняття "патріотизм".

16:03, 28 червня

Путін каже, що забезпечить безпеку своєї країни, її громадян і недоторканність своїх кордонів. За його словами, Москва коригує окремі плани відповідно до ситуації, однак не відмовляється від реалізації стратегічних цілей "на повну".

Росія твердо стоїть на ногах і заявляє свої корінні інтереси, готова боротися за них,
– заявив російський лідер.

Він також стверджує, що Росія завжди була сильною, а перемоги ґрунтувалася на єдності народу.

А своїх окупантів Путін вважає, "справжньою елітою", що мають продовжити служити країні й у цивільних сферах.

16:00, 28 червня

Путін звинуватив Захід у розгойдуванні політичної ситуації

Російський диктатор каже, що Захід не може перемогти Росію на полі бою, тому, за його словами, він намагається розгойдати політичну ситуацію, "але і це не вдається".

15:58, 28 червня

З чого Путін почав свою промову

Після прибуття на з'їзд, Володимир Путін розпочав свій виступ з того, що назвав нинішній час "доленосним" та "нестабільним" для Росії та світу. А його країну нібито не можуть перемогти на полі бою.

За словами диктатора, "київський режим" відступає по всій лінії бойового зіткнення". Саме тому, мовляв, Київ переходить до "відверто терористичних дій".