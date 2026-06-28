16:03, 28 червня

Путін каже, що забезпечить безпеку своєї країни, її громадян і недоторканність своїх кордонів. За його словами, Москва коригує окремі плани відповідно до ситуації, однак не відмовляється від реалізації стратегічних цілей "на повну".

Росія твердо стоїть на ногах і заявляє свої корінні інтереси, готова боротися за них,

– заявив російський лідер.

Він також стверджує, що Росія завжди була сильною, а перемоги ґрунтувалася на єдності народу.

А своїх окупантів Путін вважає, "справжньою елітою", що мають продовжити служити країні й у цивільних сферах.