Абсурдні заяви також були присвячені просуванню так званої "СВО" та численним звинуваченням Києва у тероризмі. 24 Канал зібрав головне з виступу диктатора.
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Про що говорив Путін на з'їзді партії?
Путін визнав, що Росія проходить через складний етап, але каже, що так росіяни зможуть по-новому зрозуміти поняття "патріотизм". Путін каже, що забезпечить безпеку своєї країни, її громадян і недоторканність своїх кордонів. За його словами, Москва коригує окремі плани відповідно до ситуації, однак не відмовляється від реалізації стратегічних цілей "на повну". Росія твердо стоїть на ногах і заявляє свої корінні інтереси, готова боротися за них, Він також стверджує, що Росія завжди була сильною, а перемоги ґрунтувалася на єдності народу. А своїх окупантів Путін вважає, "справжньою елітою", що мають продовжити служити країні й у цивільних сферах. Російський диктатор каже, що Захід не може перемогти Росію на полі бою, тому, за його словами, він намагається розгойдати політичну ситуацію, "але і це не вдається". Після прибуття на з'їзд, Володимир Путін розпочав свій виступ з того, що назвав нинішній час "доленосним" та "нестабільним" для Росії та світу. А його країну нібито не можуть перемогти на полі бою. За словами диктатора, "київський режим" відступає по всій лінії бойового зіткнення". Саме тому, мовляв, Київ переходить до "відверто терористичних дій".
– заявив російський лідер.
Путін звинуватив Захід у розгойдуванні політичної ситуації
З чого Путін почав свою промову
Путін визнав, що Росія проходить через складний етап, але каже, що так росіяни зможуть по-новому зрозуміти поняття "патріотизм".
Путін каже, що забезпечить безпеку своєї країни, її громадян і недоторканність своїх кордонів. За його словами, Москва коригує окремі плани відповідно до ситуації, однак не відмовляється від реалізації стратегічних цілей "на повну".
Росія твердо стоїть на ногах і заявляє свої корінні інтереси, готова боротися за них,
Він також стверджує, що Росія завжди була сильною, а перемоги ґрунтувалася на єдності народу.
А своїх окупантів Путін вважає, "справжньою елітою", що мають продовжити служити країні й у цивільних сферах.
Російський диктатор каже, що Захід не може перемогти Росію на полі бою, тому, за його словами, він намагається розгойдати політичну ситуацію, "але і це не вдається".
Після прибуття на з'їзд, Володимир Путін розпочав свій виступ з того, що назвав нинішній час "доленосним" та "нестабільним" для Росії та світу. А його країну нібито не можуть перемогти на полі бою.
За словами диктатора, "київський режим" відступає по всій лінії бойового зіткнення". Саме тому, мовляв, Київ переходить до "відверто терористичних дій".