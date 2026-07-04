Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на фронті?

Аналітики проаналізували геолокаційні кадри від 2 липня. На них видно удар українських військових по захопленій росіянами будівлі у Кіндратівці на Сумщині. Такі дії можуть свідчити про нещодавню інфільтрацію противника у населений пункт.

На Харківщині російські війська продовжували обмежені наступальні дії у напрямку Великого Бурлука, Куп'янська та Борової. Аналітики не підтверджують просування ворога. Водночас українські оборонці контратакували на Куп'янському напрямку.

На Слов'янському напрямку російські війська наступали теж безрезультатно. Аналітики навели слова одного з українських командирів, який зазначив, що робота українських безпілотників не дозволяє російській техніці наблизитись до лінії фронту.

Зміни на фронті / Карти ISW

Водночас на Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках тривали російські обмежені наступальні дії. Результатів противник не досяг.

Аналітики також стверджують, що в середині червня окупанти провели місію з інфільтрації в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Зокрема, геолокаційні кадри показали дії російських військових у західній частині Костянтинівки.

Крім того, підтверджено, що раніше українські військові просунулись в межах та за Приморським на Запоріжжі. За оцінкою ISW, вони закріпилися в цьому районі ще з середини лютого 2026 року.

На Херсонському напрямку 3 липня наземної активності сторін не фіксували.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, аналітики спростували заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Росією Костянтинівки. У населеному пункті є лише невеликі групи диверсантів, а українських військових там більше, ніж російських.