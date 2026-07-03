Военный эксперт Сергей Грабский в беседе с 24 Каналом подчеркнул, что технологическое противостояние будет продолжаться постоянно, и Украине необходимо иметь возможность действовать на опережение.

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Что поможет Украине противостоять реактивным дронам?

Увеличение количества реактивных "Шахедов" со стороны врага, как пояснил военный эксперт, является результатом того, что Украина продемонстрировала эффективную работу созданных ею дронов-перехватчиков. Сегодня они показывают хорошие результаты.

Но по своим техническим характеристикам сейчас дроны-перехватчики не могут обеспечить качественное сбивание большого количества реактивных "Шахедов". Поэтому нам нужно рассматривать другие варианты противодействия,

– отметил Грабский.

О тактике дроновых атак России: смотрите в видео

Как отметил военный эксперт, в настоящее время украинские специалисты изучают сильные и слабые стороны этого оружия, на основе чего принимаются соответствующие решения. По его словам, возможно, для ликвидации такой угрозы, как реактивные БпЛА, Украине на определенный период понадобится большее количество переносных ЗРК, способных поражать такие воздушные цели.

Ракеты, которые они запускают, действуют по инфракрасной (тепловой) сигнатуре. Они могут долететь до таких дронов. У нас также есть положительный пример использования легкомоторных самолетов и вертолетов армейской авиации для сбивания этих БпЛА,

– заявил Грабский.

Авиация, по его словам, может выходить на перехват и при определенных условиях, если находится в "коридоре" пролета, способна наносить удары по реактивным беспилотникам. Военный эксперт также подчеркнул необходимость усилить радиоэлектронную борьбу и подытожил, что важным шагом должны стать украинские удары по местам производства россиянами "Шахедов", в частности в Елабуге (Татарстан).