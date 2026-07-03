Військовий експерт Сергій Грабський у розмові з 24 Каналом наголосив на тому, що технологічне протистояння триватиме постійно і Україні треба мати можливості діяти на випередження.

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Що допоможе Україні протидіяти реактивним дронам?

Збільшення кількості реактивних "Шахедів" з боку ворога, як пояснив військовий експерт, є результатом того, що Україна показала ефективну роботу створених нею дронів-перехоплювачів. Сьогодні вони демонструють гарний результат.

Але за своїми технічними характеристиками наразі дрони-перехоплювачі не можуть забезпечити якісне збиття великої кількості реактивних "Шахедів". Тому нам треба розглядати інші варіанти протидії,

– зауважив Грабський.

Про тактику дронових атак Росії: дивіться у відео

Як зазначив військовий експерт, нині українські фахівці вивчають сильні та слабкі сторони цієї зброї, на основі чого ухвалюються відповідні рішення. З його слів, можливо, для ліквідації такої загрози, як реактивні БпЛА, Україні на певний період знадобиться більша кількість переносних ЗРК, які здатні уражати такі повітряні цілі.

Ракети, які вони випускають, діють на інфрачервону (теплову) сигнатуру. Вони можуть дотягнутися до таких дронів. В нас також є позитивний приклад використання легкомоторних літаків та гелікоптерів армійської авіації для збиття цих БпЛА,

– озвучив Грабський.

Авіація, з його слів, може йти на перехоплення і за певних умов, якщо перебуває у "коридорі" прольоту, спроможна відпрацьовувати по реактивних безпілотниках. Військовий експерт також наголосив на необхідності посилити радіоелектронну боротьбу і підсумував, що важливим кроком мають стати українські удари по місцях виготовлення росіянами "Шахедів", зокрема у Єлабузі (Татарстан).