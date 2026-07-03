Про це повідомив радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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Які дрони застосовують росіяни?

Сергій Бескрестнов опублікував кадр, на якому зображена автономна модифікація російського безпілотника "Молния" з ШІ. За його словами, саме такі дрони зараз активно застосовують окупанти.

"Флеш" окремо додав, що детектор БпЛА тепер не рятує, тож усім варто бути уважними.

Що і як робити з цією загрозою військові колеги розберуться без розголосу. Мені головне проінформувати усіх,

– йдеться в повідомленні.

Довідка. "Молния" – це дешевий російський ударний БпЛА літакового типу. Його роблять з найпростіших матеріалів – фанери, алюмінієвих трубок і пінопласту, тому собівартість виходить мінімальна, а виробляти такі дрони можна масово. Несе до 5 кілограмів вибухівки і залежно від модифікації ("Молния-1" чи "Молния-2") летить на 30 – 60 кілометрів.

Нагадаємо, 1 липня "Флеш" повідомив, що безпілотник "Молния" без антени управління атакував український об'єкт. За його словами, раніше подібні технології спостерігали лише на іншому типі російських БпЛА, тож це може свідчити про розвиток автономних функцій.

Тоді ж радник міністра оборони закликав повідомляти йому або командирам про знайдені російські безпілотники чи їхні компоненти.