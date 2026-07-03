Об этом сообщил советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

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Какие дроны используют россияне?

Сергей Бескрестнов опубликовал снимок, на котором запечатлена автономная модификация российского беспилотника "Молния" с ИИ. По его словам, именно такие дроны сейчас активно используют оккупанты.

"Флеш" отдельно добавил, что детектор БПЛА теперь не спасает, поэтому всем стоит быть внимательными.

Что и как делать с этой угрозой, военные коллеги разберутся без огласки. Мне главное – проинформировать всех,

– говорится в сообщении.

Справка. "Молния" – это дешевый российский ударный БПЛА самолетного типа. Его изготавливают из самых простых материалов – фанеры, алюминиевых трубок и пенопласта, поэтому себестоимость получается минимальной, а производить такие дроны можно массово. Несет до 5 килограммов взрывчатки и, в зависимости от модификации ("Молния-1" или "Молния-2"), летит на 30–60 километров.

Напомним, 1 июля "Флеш" сообщил, что беспилотник "Молния" без антенны управления был подвергнут атаке на украинском объекте. По его словам, ранее подобные технологии наблюдались только на другом типе российских БПЛА, поэтому это может свидетельствовать о развитии автономных функций.

Тогда же советник министра обороны призвал сообщать ему или командирам о найденных российских беспилотниках или их компонентах.