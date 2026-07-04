У Кремлі вигадали сумнівне виправдання для Путіна, чому ж він не зможе зустрітися із Зеленським у Костянтинівці.

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Чому Путін не зустрічатиметься із Зеленським у Костянтинівці?

Коментуючи заяву президента України, речник Путіна Дмитро Пєсков повторив брехню свого боса. Він зазначив, що Костянтинівка нібито "цілком перейшла під контроль збройних сил Росії".

Пєсков цинічно "привітав" Зеленського за готовність приїхати до "російського" міста. Він додав, що оскільки столицею Росії є Москва, то українському лідеру краще приїхати саме туди. У такий спосіб речник Кремля уникнув пояснень, чому Путін боїться прибути до нібито вже "російської" Костянтинівки.

Якщо таким чином пан Зеленський висловлює готовність приїхати до Росії, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що Путін говорив про готовність прийняти його в Москві. Все-таки столицею Росії є Москва, а не Костянтинівка. Тому він може приїхати до Москви, щойно буде готовий прийняти важливі відповідальні рішення,

– сказав Пєсков.