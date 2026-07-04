Так, користувачі мережі звернули увагу на конфуз, який стався з главою Кремля, коли він робив брехливі заяви.

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Як Путін втрапив у конфуз?

На відео, яке поширили в інтернеті, Путін перебуває у нібито військовому штабі. Він сидить за столом з папірцями, з яких зачитує чергові нісенітниці і погрози.

Також на столі лежить і головний винуватець конфузу – олівець, який ніяк не хотів слухатися російського диктатора.

Спершу олівець був перед Путіним, але потім диктатор відклав його убік. Тоді олівець сам почав котиться по столу в бік політика.

Глава Кремля спробував двічі його повернути на місце, але безуспішно. На відео можна почути характерний звук руху олівця по поверхні.

Саме цей момент завірусився у соцмережах.

Путін і "неслухняний" олівець: дивіться відео

Візит Путіна до командного пункту: дивіться відео

Нагадаємо, що під час візиту до командного пункту глава Кремля знову заявив, що українські військові нібито відступають з великими втратами. Окрім того, диктатор запевняв, що росіяни захопили Костянтинівку.