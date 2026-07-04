Так, пользователи сети обратили внимание на конфуз, который произошел с главой Кремля, когда он делал ложные заявления.
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Как Путин попал в неловкую ситуацию?
На видео, которое распространили в интернете, Путин находится в якобы военном штабе. Он сидит за столом с бумажками, с которых зачитывает очередные глупости и угрозы.
Также на столе лежит и главный виновник конфуза – карандаш, который никак не хотел слушаться российского диктатора.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Сначала карандаш лежал перед Путиным, но затем диктатор отложил его в сторону. Тогда карандаш сам начал катиться по столу в сторону политика.
Глава Кремля дважды пытался вернуть его на место, но безуспешно. На видео слышен характерный звук движения карандаша по поверхности.
Именно этот момент стал вирусным в соцсетях.
Путин и "непослушный" карандаш: смотрите видео
Визит Путина в командный пункт: смотрите видео
Напомним, что во время визита в командный пункт глава Кремля вновь заявил, что украинские военные якобы отступают с большими потерями. Кроме того, диктатор уверял, что россияне захватили Константиновку.