Так, пользователи сети обратили внимание на конфуз, который произошел с главой Кремля, когда он делал ложные заявления.

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Как Путин попал в неловкую ситуацию?

На видео, которое распространили в интернете, Путин находится в якобы военном штабе. Он сидит за столом с бумажками, с которых зачитывает очередные глупости и угрозы.

Также на столе лежит и главный виновник конфуза – карандаш, который никак не хотел слушаться российского диктатора.

Сначала карандаш лежал перед Путиным, но затем диктатор отложил его в сторону. Тогда карандаш сам начал катиться по столу в сторону политика.

Глава Кремля дважды пытался вернуть его на место, но безуспешно. На видео слышен характерный звук движения карандаша по поверхности.

Именно этот момент стал вирусным в соцсетях.

Путин и "непослушный" карандаш: смотрите видео

Визит Путина в командный пункт: смотрите видео

Напомним, что во время визита в командный пункт глава Кремля вновь заявил, что украинские военные якобы отступают с большими потерями. Кроме того, диктатор уверял, что россияне захватили Константиновку.