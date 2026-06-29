Впрочем, на этот раз российский диктатор высказался иначе. Он согласился на переговоры с Зеленским не в Москве.

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Где Путин готов встретиться с Зеленским?

В интервью пропагандисту Павлу Зарубину Путин заявил, что местом для переговоров на уровне лидеров может стать Минск.

По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с радостью поприветствует эту инициативу. Он, якобы, всегда за то, чтобы решать спорные вопросы мирными путями.

Отдельно Путин напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Там же в 2014 году были заключены Минские соглашения.

Отметим, что российский диктатор не выразил прямой готовности к встрече с Зеленским прямо сейчас. Он уточнил, что ее можно было бы организовать в Минске, "если дело когда-нибудь дойдёт до переговоров".

Напомним, что 23 июня Путин заявлял, что якобы Россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной, но выдвинул условия. По его словам, переговоры должны проходить на основе трех рамочных платформ:

так называемые Стамбульские протоколы весны 2022 года;

ультимативные требования, озвученные им в российском МИД в июне 2024 года;

договоренности с Вашингтоном, достигнутые в ходе августовских контактов 2025 года в Анкоридже.

К слову, в интервью Зарубину Путин признал, что никаких договоренностей в Анкоридже не было.