В интервью пропагандисту Павлу Зарубину глава Кремля рассказал о некоторых мирных инициативах, с которыми к нему обращалась Украина.

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Какие новые предложения Киев якобы выдвинул Москве?

По словам диктатора, Киев предложил прекратить удары вглубь территорий с обеих сторон.

По мнению Путина, российские удары по Украине гораздо более разрушительны и мощны и действительно приводят к серьезным последствиям.

В то же время он пытался преуменьшить значение украинских атак на Россию. Политик отметил, что они, мол, "абсолютно не влияют ни на боевые действия, ни на ситуацию на линии фронта".

Также украинские власти якобы предлагают ограничить боевые действия лишь четырьмя областями — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской, а во всех остальных регионах бои прекратить.

Путин добавил, что прекрасно понимает причину этого предложения. По мнению диктатора, ВСУ катастрофически не хватает личного состава.

Он пояснил: если Россия согласится на ограничение боевых действий четырьмя областями, Украина сможет вывести свои войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков государственной границы и перебросить эти подразделения в эти четыре региона.

Диктатор отметил, что это "не входит в его планы".

В то же время он уточнил, что внимательно относится к каждому предложению, поступающему из Киева.

К слову, Владимир Зеленский неоднократно предлагал Путину встретиться лично, однако тот всячески уклонялся от этого.

Напомним, что 28 июня Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Он заявил, что ВСУ отступают по всей линии фронта и даже придумал "окружение украинских военных" в Белгородской области.

Глава Кремля подчеркнул, что Россия не отказалась от своих максималистских требований в Украине и планирует добиться их военным путем.