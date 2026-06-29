В інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну глава Кремля розповів про деякі мирні ініціативи, з якими до нього зверталася Україна.

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Які нові пропозиції Київ нібито висунув Москві?

За словами диктатора, Київ запропонував припинити удари вглиб територій з обох боків.

На думку Путіна, російські удари по Україні є набагато руйнівнішими і потужнішими і справді призводять до серйозних наслідків.

Водночас він намагався применшити значення українських атак на Росію. Політик зауважив, що вони, мовляв, "абсолютно не впливають ані на бойові дії, ані на ситуацію на лінії фронту".

Також українська влада нібито пропонує обмежити бойові дії лише чотирма областями – Херсонською, Запорізькою, Донецькою і Луганською, а в усіх інших регіонах бої зупинити.

Путін додав, що чудово розуміє причину цієї пропозиції. На думку диктатора, ЗСУ катастрофічно бракує особового складу.

Він пояснив: якщо Росія погодиться на обмеження бойових дій 4 областями, Україна зможе вивести свої війська з Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей, а також з деяких ділянок державного кордону і перекинути ці підрозділи до тих 4 регіонів.

Диктатор зазначив, що це "не входить у його плани".

Водночас він уточнив, що уважно ставиться до кожної пропозиції, яка надходить від Києва.

До слова, Володимир Зеленський неодноразово пропонував Путіну зустрітися особисто, однак той всіляко ухилявся від цього.

Нагадаємо, що 28 червня Путін виступив на з'їзді партії "Єдина Росія". Він заявив, що ЗСУ відступають по всій лінії фронту і навіть вигадав "оточення українських військових" у Бєлгородській області.

Глава Кремля наголосив, що Росія не відмовилася від своїх максималістських вимог в Україні і планує досягти їх військовим шляхом.