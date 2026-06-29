Інститут вивчення війни пояснив вибір риторики, якої дотримувався диктатор під час виступу на з'їзді правлячої партії "Єдина Росія".

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Чому Путін заговорив за перемогу?

Очільник Кремля використав з'їзд партії, щоб запевнити: Росія не відмовилася від своїх максималістських вимог в Україні і планує досягти їх військовим шляхом.

Так, Путін наголосив, що у Росії багато сил, ресурсів і політичної волі для того, щоб перемогти. За його словами, українські війська нібито відступають уздовж усієї лінії фронту.

Диктатор підкреслив, що його партія має зробити усе необхідне задля тріумфу російської армії.

Цей виступ Путіна 28 червня є лише черговою спробою Кремля подати військову перемогу Росії в Україні як неминучу, а український фронт – як такий, що перебуває на межі колапсу,

– зауважують аналітики.

За їхніми словами, диктатор навмисне робить переможні заяви, аби змусити Захід та Україну погодитися на його вимоги. Це відбується на тлі погіршення позицій окупантів на фронті, що ставить їх здатність досягнути військових цілей.

Під час виступу глава Кремля був вимушений згадати українські далекобійні удари по Росії, які він назвав "терористичними атаками". Водночас диктатор намагався применшити їх наслідки та створити видимість стабільності.

Він запевнив росіян, що вживає належних заходів для подолання економічних труднощів і гарантування безпеки Росії та її громадян.

Путін наголосив, що Росія повністю реалізує свої стратегічні цілі, навіть якщо план з їх досягнення доведеться коригувати через "поточну ситуацію".

Нагадаємо, Володимир Путін визнав, що під час саміту на Алясці йому не вдалося досягти жодних домовленостей з Дональдом Трампом щодо України. Тобто він підтвердив, що "духу Анкориджа", до якого постійно апелювали у Кремлі, насправді не існувало.