Институт изучения войны объяснил выбор риторики, которой придерживался диктатор во время выступления на съезде правящей партии "Единая Россия".

Смотрите также : "Для Путина это станет „похоронным маршем“", — экс-министр отметил интересное изменение со стороны США

Почему Путин заговорил о победе?

Глава Кремля использовал съезд партии, чтобы заверить: Россия не отказалась от своих максималистских требований в Украине и планирует достичь их военным путем.

Так, Путин подчеркнул, что у России достаточно сил, ресурсов и политической воли для того, чтобы победить. По его словам, украинские войска якобы отступают по всей линии фронта.

Диктатор подчеркнул, что его партия должна сделать всё необходимое для триумфа российской армии.

Это выступление Путина 28 июня является лишь очередной попыткой Кремля представить военную победу России в Украине как неизбежную, а украинский фронт — как находящийся на грани коллапса,

– отмечают аналитики.

По их словам, диктатор намеренно делает победные заявления, чтобы заставить Запад и Украину согласиться на его требования. Это происходит на фоне ухудшения позиций оккупантов на фронте, что ставит под сомнение их способность достичь военных целей.

Во время выступления глава Кремля был вынужден упомянуть украинские удары с большого расстояния по России, которые он назвал "террористическими атаками". В то же время диктатор пытался преуменьшить их последствия и создать видимость стабильности.

Он заверил россиян, что принимает надлежащие меры для преодоления экономических трудностей и обеспечения безопасности России и её граждан.

Путин подчеркнул, что Россия полностью реализует свои стратегические цели, даже если план их достижения придется корректировать из-за "текущей ситуации".

Напомним, Владимир Путин признал, что во время саммита на Аляске ему не удалось достичь каких-либо договоренностей с Дональдом Трампом по Украине. То есть он подтвердил, что "дух Анкориджа", к которому постоянно апеллировали в Кремле, на самом деле не существовал.