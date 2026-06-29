Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в беседе с 24 Каналом, комментируя новые заявления Дональда Трампа в адрес Зеленского, отметил, что и окружение американского лидера уже изменило свою позицию.

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Политическая линия США меняется

Команда Трампа говорит о том, что украинские морские дроны сейчас тестируются ВМС Соединенных Штатов. Это, как подчеркнул экс-глава МИД, означает, что наша отечественная техника соответствует высочайшему мировому уровню.

А значит, следует думать, что со страной, которая в таких ужасных условиях сумела сделать рывок в сфере ВПК, лучше дружить, а не работать против нее. Рубио заявил, что никакого "духа Анкориджа" не было, что США никогда не были нейтральными и всегда помогали Украине,

– озвучил Огрызко.

Полное интервью Владимира Огрызко: смотрите в видео

Последние заявления окружения Трампа, как подчеркнул бывший министр иностранных дел, свидетельствуют о том, что политическая линия меняется. Он предположил, что это может быть заслугой госсекретаря США Рубио или же других лиц, которые адекватно оценивают ситуацию. Слова Трампа могут ознаменовать смену подходов Вашингтона.

Если в Анкаре (там состоится саммит НАТО – 24 Канал) мы получим очевидную стопроцентную поддержку в финансовом плане, то для Путина это станет "похоронным маршем",

– убежден Огрызко.

На фоне того, что российская экономика рушится, дополнительные деньги Украине, которая и так начинает побеждать Россию в технологическом плане, будут означать, по словам Огрызко, что у главы Кремля не останется шансов на продолжение войны. Он подытожил, что такие изменения сегодня диктуются Украиной, наше государство становится все более серьезным фактором как в Европе, так и во взаимоотношениях с США.