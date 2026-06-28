Про це російський диктатор заявив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну, передають росЗМІ.

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Чи є результат від зустрічі в Анкориджі?

Володимир Путін розкрив, що "дух Анкориджа" не був оформлений у жодні документи та ніхто не підписував ніякі домовленості.

За його словами, під час перемовин з лідером США обговорювались варіанти завершення війни в Україні, зокрема компроміси, пропоновані американською стороною

Нас просили піти на компроміси, сформульовані американськими перемовниками,

– сказав диктатор.

Путін не уточнив, про які компроміси йшлось. Однак зазначив, що Москва погодилась піти на них.

Нагадаємо, що зустріч Володимира Путіна із Дональдом Трампом в Анкориджі відбулась торік у серпні. Після неї повідомлялось, що лідери обговорювали угоду, яка передбачала передати Росії вже окуповані території України, а також ті, що залишались під контролем Києва. Проте згодом до США прибула європейська делегація, яка заявила американській стороні: така угода неприйнятна.

Тим часом Росія неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в невиконання результатів саміту на Алясці. На це держсекретар Марко Рубіо відповів, що тоді сторони не досягли жодних домовленостей.