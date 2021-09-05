Как "рождались" Минские договоренности?
Минский протокол, который еще называют "Минск-1", был подписан 5 сентября 2014 года после ожесточенных боев за Иловайск. Южный фронт был развален, Запорожье и Мариуполь оказались перед прямым ударом, был открыт путь на Крым.
К теме Иловайский котел: как произошла трагедия, в которой погибли 366 украинских воинов
Из-за таких обстоятельств Украина вынуждена была искать перемирие. Ее активно поддержали западные партнеры (страны ЕС, США и Канада). Предметом обсуждения участниками Трехсторонней контактной группы в Минске были Мирный план Президента Украины Петра Порошенко и инициативы президента РФ Владимира Путина.
Стороны:
- ОБСЕ – посол Хайди Тальявини;
- Украина – второй президент Леонид Кучма;
- Российская Федерация – посол РФ в Украине Михаил Зурабов.
Также свои подписи как частные лица поставили лидеры террористических группировок "ДНР" – Александр Захарченко и "ЛНР" – Игорь Плотницкий. Действие де-факто перемирия должно было начаться в 18:00 5 сентября.
Протокол состоит из 12 пунктов, среди которых, в частности:
- достижение немедленного двустороннего прекращения применения оружия на востоке Украины;
- принятие Закона об особом статусе для Луганской и Донецкой областей;
- вывод незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины;
- освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц;
- принятие Закона о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые произошли в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины;
- обеспечение проведения досрочных местных выборов.
Минский протокол, подписанный 5 сентября Трехсторонней контактной группой / Фото ОБСЕ
Положения Минского протокола оказались слишком общими, что вызвало споры между сторонами. В ночь на 20 сентября 2014 года в Минске по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы был подписан Минский меморандум между представителями Украины, "ЛНР" и "ДНР" при посредничестве представителя Российской Федерации. В частности, предусматривалось:
- остановить продвижение всех войск на линии по состоянию на 19 сентября;
- создать зону безопасности шириной 30 километров (по 15 километров с каждой стороны);
- отвести тяжелое вооружение на расстояние его дальнобойности;
- запретить полеты любой авиации, кроме разведчиков ОБСЕ;
- запретить строительство минных заграждений;
- вывести из зоны конфликта иностранных наемников.
В том же году в сентябре начала работу рабочая группа совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон на востоке Украины, в состав которой вошли представители украинской стороны, мониторинговая группа ОБСЕ и 76 военнослужащих ВС РФ во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутных войск РФ генерал-лейтенантом Александром Ленцовым.
"Минск-2"
От подписания Минских договоренностей в сентябре до начала ноября 2014 года погибло более 100 украинских военных и было ранено около 600 человек. 24 ноября количество нарушений режима тишины со стороны российско-террористических войск достигло 3412 раз. В частности 20 ноября впервые после "Минска-1" возобновились артиллерийские обстрелы со стороны оккупантов.
В январе 2015 года пророссийские боевики активизировали наступление. В частности, в период с 19 по 21 января 2015 года состоялись адские дни обороны Донецкого аэропорта. Затем оккупанты взялись за Дебальцево с использованием десятков танков и авиации. Здесь бои продолжались в период 21 января – 18 февраля 2015 года. ВСУ в Дебальцево оказались под угрозой попасть в котел.
Из-за постоянных нарушений сентябрьских соглашений со стороны террористических сил на востоке Украины возникла потребность оформить дополнительный комплекс мер.
В свете этих событий украинская дипломатия обратилась к лидерам государств Европы за помощью. Результатом стало проведение в первой половине февраля 2015 года ряда встреч канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда с президентами Украины и РФ. Финальная встреча состоялась в Минске 11 – 12 февраля.
"Нормандская встреча", февраль 2015 года / Фото "Википедия"
На саммите в белорусской столице после многочасовых переговоров "нормандской четверки" был утвержден Комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Согласовано "нормандской четверкой" – канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным.
Соглашение предусматривало:
- немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины;
- отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности;
- эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ;
- освобождение всех заложников;
- безопасный доступ, снабжение, хранение и распределение гуманитарной помощи среди гражданского населения;
- восстановление социально-экономических связей между оккупированными территориями и остальной территорией Украины; восстановление банковской системы;
- восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов;
- вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ;
- проведение конституционной реформы со вступлением в силу до 2015 года новой Конституции, где ключевым элементом является – децентрализация;
- принятие постоянного законодательства об особом статусе Луганской и Донецкой областей.
В результате Москве все-таки удалось "протолкнуть" достаточно выгодные для нее Минские соглашения. Что примечательно, подписали договор не президенты, а представители Трехсторонней контактной группы: представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов и лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницкий.
Пятый президент Украины Петр Порошенко в колонке на сайте Украинской правды охарактеризовал те переговоры как самую ужасную ночь в его жизни.
Изнурительный девятнадцатичасовой марафон с Путиным, холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине "переговорщиком" – ничто по сравнению с тем потрясением, которое выпало перед тем пережить восточноукраинскому городу (ред. Краматорску) ... 64 раненых, 17 погибших в результате российского ракетного обстрела,
– вспоминает он.
Читайте Минские соглашения несовершенны, но имеют и очевидный позитив
По словам Порошенко, ключевой задачей "Минска-2" было остановить наступление российских регулярных войск, предотвратить окружение украинских военных.
Директор Института мировой политики Евгений Магда говорит, что первые Минские договоренности были не выгодны Украине, потому что они подписывались фактически сразу после Иловайской трагедии. К сожалению, подчеркнул эксперт, тактика по разным причинам часто преобладала.
Отыграть это назад невозможно. Помним ли мы события 2014 года после Иловайска? Это сейчас мы можем с нынешним состоянием армии и на фронте трезво философствовать над тем, как было бы лучше. Порой надо не то, как было бы лучше, а как уж оно получилось,
– отметил политолог.
Однако, уточнил эксперт, в информационном пространстве больше говорят именно о "Минске-2", который подписывался во время боев за Дебальцево.
С последними сложнее, потому что они "освящены" решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, который одобрил эти договоренности как матрицу достижения мира на Донбассе. Украина, конечно, может отказаться, потому что это не международно-правовой документ. Ни одной официальной подписи представителя Украины под ним нет,
– объяснил Магда.
Директор Института мировой политики Евгений Магда / Фото из фейсбука Евгения Магды
Отказ Украины от Минских договоренностей может спровоцировать пророссийских оккупантов и вызвать существенную эскалацию конфликта на Донбассе. А западные партнеры вряд ли поддержат Украину. Эксперт напомнил, что Россия не признает своего участия на Донбассе. Однако не менее известным для всего мира остается тот факт, что она там воюет.
Как должен выглядеть правильный документ с правовой точки? Это большой договор между Россией и Украиной, который был подписан в мае 1997 года, и который, соответственно, предполагает, что страны уважают границы друг друга. Но Россия нарушила его, оккупировав Крым. Поэтому, как должен выглядеть этот документ, – вопрос сугубо теоретический,
– сказал политолог.
На сегодня в Украине оккупирован Крым и часть Донбасса Российской Федерацией. По словам Магды, "надо из этого исходить и действовать таким образом, чтобы мы не просто добивались деоккупации, а сделали это с наименьшими потерями для себя".
Украина с Минскими договоренностями должна действовать по тому принципу – увидев злую собаку, надо быть максимально спокойным до тех пор, пока под руку не попадет что-то тяжелое, чтобы защищаться. Вот так и мы сейчас ищем что-то тяжелое с переменным успехом,
– добавил политолог.
Почему минские договоренности не имеют юридического веса?
Юрист Максим Костецкий объяснил, что Минские договоренности, которые были имплементированы в феврале 2015 года, теоретически можно рассматривать как псевдомеждународный договор, который как бы должен был определяться в юридическом смысле странами, которые их подписывали. По его словам, Минские договоренности нельзя считать международным договором в правовом смысле, потому что фактически их подписывали представители разных структур.
Фактически лица в подписанном документе не представлялись даже как представители какого-то государства, а просто условные и живые в то время Захарченко и Плотницкий. Таким образом нельзя говорить, что те договоры подписывались между двумя субъектами международного права, между государствами,
– отметил эксперт.
Юрист Максим Костецкий / Фото"Радио Свобода"
В то же время официальная позиция Украины заключается именно в том, что стороной Минских договоренностей являются Украина и Российская Федерация, а не непризнанные лица из отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Этот протокол был подписан отдельными лицами, которые не выражали намерение считать эту сделку для себя юридически обязательной. Кроме того, этот документ не был ратифицирован Парламентами соответствующих стран, говорит юрист.
Можно говорить, что эти договоренности считаются политическим соглашением, где стороны взяли на себя определенные обязательства на выполнение определенных задач. В то же время этот документ нельзя считать международным договором в плоскости международного права. Эти договоренности не были даже зарегистрированы в Секретариате ООН, как международный договор в соответствии со ст. 102 Устава ООН,
– объяснил Максим Костецкий.
Есть ли ответственность за невыполнение?
Эти договоренности политико-правового характера, которые предоставляют определенные обязательства подписавшим их субъектам относительно выполнения тех пунктов или конкретного перечня условий, которые взяли на себя эти обязательства. И последствиями их невыполнения может быть не юридическая ответственность, а экономического или политического характера.
Если стороны договоренностей о выполнении определенных поочередных обязательств фактически не выполняют те или иные обязательства, то следствием может быть лишь невыполнение соответствующих обязательств другой стороной. Или отмены тех или иных мер, например, экономические санкции, которые в ЕС были подвязаны именно под выполнение политических договоренностей,
– добавил юрист.
"Минские договоренности – "чемодан без ручки", который трудно тянуть всем"
Политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян также отметил, что Минские договоренности в юридической плоскости – противоречивые, ведь не были ратифицированы Парламентами и не было никаких Директив на их подписание. Поэтому говорить об их обязательности – неправильно. Но, говорит эксперт, игнорировать или отказаться от них тоже сложно, ведь они стали частью больших политических, геополитических, дипломатических конструкций, в частности, и по санкционной части.
Хотя, когда говорят, что все или большинство санкций привязаны к Минску – тоже неправда. Но консенсус по продлению санкций в ЕС действительно привязан к невыполнению Россией Минска. Как мы понимаем, целый ряд европейских стран уже бы охотно отказались от санкций в отношении РФ. И именно Минские соглашения являются одним из ключевых аргументов, который держит общеевропейское единство,
– объяснил политолог.
По его словам, эти договоренности можно описать, как "чемодан без ручки" и тащить их трудно всем. Ведь они в полном объеме не удовлетворяют интересы ни Украины, ни России, ни ЕС, говорит политолог. Отказаться от них невозможно, поскольку "цена негатива и потерь в таком случае – значительно больше, чем негатив от того, чтобы продолжать существовать в условиях "полумертвого или полуродившегося Минска".
Нет политической воли – нет завершения войны
Олег Саакян отметил, что пока нет воли на завершение конфликта со стороны Российской Федерации, то любые договоренности по деоккупации и деинтеграции не имеют веса. Пока что Москва доброй воли для завершения войны не имеет. Для нее любые дипломатические форматы являются продолжением войны другими методами и противостоянием, добавил политолог.
Поэтому в этих условиях без изменения ситуации может прийти только что-то похожее на Минские соглашения, которые так же не будут удовлетворять никого или будут фиксировать смещение баланса сил в одну сторону или в другую, но в недостаточной степени для того, чтобы конфликт был решен. Или должна быть добрая воля со всех сторон и тогда формат и договоренности станут продуктом этого,
– добавил политолог.
Политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян / Фото "Радио Свобода"
Олег Саакян говорит, что исходя из того, какие стоят задачи и потребности, – либо война до победы, либо до капитуляции с одной или с другой стороны. По его словам, у Украины перспектив никаких нет, ведь "Россия достаточно сильная для того, чтобы мы не могли завершить этот конфликт с позиции силы, а Украина при этом недостаточно слабая для того, чтобы Россия могла сделать то же самое". Поэтому ситуация без победителей и без побежденных тянется в режиме минской войны и будет продолжаться.
В Минском протоколе прописан момент зависимости части по безопасности от политической. И именно в этом кроется "родовая травма" Минских соглашений, поскольку в этом случае он не является инструментом для достижения мира, а инструментом по переносу противостояния с линии фронта на улицы городов с присутствием российской агентуры, военных и тому подобное,
– уточнил эксперт.
По его словам, из-за этого Минский протокол не может привести к эффективному миру. Российская Федерация нарушает сейчас "и букву, и дух" Минска. Если говорить о "букве", то речь идет, в частности, о линии фронта, которая закреплена в Минском протоколе и не соблюдается Россией. Например, город Дебальцево должен контролироваться Украиной.
Начиная с этого и заканчивая недопуском ОБСЕ на официальную российско-украинскую границу с неподконтрольными оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, недопуском Красного креста на оккупированную территорию, отводом войск и стабильной тишиной на линии фронта. Это не выполняется согласно "букве",
– добавил политолог.
Это то, что предшествует любой политической части. Но Российская Федерация, по словам эксперта, нарушает и "дух Минска", паспортизуя эти территории, изменяя их демографический состав населения, вводя рублевую систему, изменяя образовательную систему, блокируя украинские медиа.
По словам эксперта, это создает еще большую ценностную пропасть и интегрирует оккупированную территорию с Россией и разрывает связи с Украиной. И соответственно уничтожает возможности к реализации Минских соглашений с каждым таким шагом России для возможности дипломатического завершения войны и эффективной реинтеграции.
Ключевые мировые игроки не готовы к жестким шагам в отношении России
Олег Саакян отметил, что Украина ограничена двумя аспектами: готовностью других стран к более жестким шагам в отношении России. Ведь значительная часть ключевых мировых игроков прекрасно знает, что происходит на оккупированной территории.
Их спецслужбы работают, аналитические справки готовятся и им в реальности объяснять, кто есть кто и что делается Россией, даже нет нужды. Но есть определенный лимит их готовности к порче отношений с Россией и для радикализации собственного противостояния,
– добавил политолог.
По его словам, "запас шагов" Запада в отношении России есть, но готовности нет. Кроме того, Украина ограничена геополитическим весом. Поэтому пока экономический вес не увеличится, пока присутствие Украины на культурной и символической карте мира будет такое, как сейчас, то для украинских дипломатов всегда есть "стеклянный потолок", который трудно пробить, резюмировал эксперт.