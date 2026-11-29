Удар по російських військових об'єктах у лівійському Бенгазі викликав масштабний резонанс на міжнародній арені.

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Як наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу, ця спецоперація показала вихід протистояння з агресором на глобальний рівень. Водночас удар був спрямований винятково на нейтралізацію військового потенціалу Кремля.

Удар по російських силах та реакція союзників?

Експерт зазначив, що Україна веде боротьбу саме проти російських загарбників, які намагаються закріпитися на Африканському континенті. Зокрема, Москва активно підтримує генерала Хафтара та розгортає так званий "Африканський корпус".

Апріорі це не протистояння України і Лівії, це протистояння України та Росії, і ми б'ємо не по лівійських, ми б'ємо по російських військових, які використовують Лівію– каже Іван Ус.

Він також додав, що міжнародна реакція на операцію розділилася. Якщо в Італії лунала критика, то офіційний Париж схвально оцінив результати дій та підтримав зусилля з послаблення присутності Москви в басейні Середземного моря.

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Іван Ус про реакцію арабського світу та роль Туреччини: відео

Як операція в Середземному морі демонструє суб'єктність Києва?

Проведення операцій у Середземному морі свідчить про високий рівень координації дій України з регіональними партнерами. Експерт припустив, що ця спецоперація могла відбуватися за погодженням з офіційною владою Лівії та Туреччиною.

Сам факт того, що наші військові там є, Туреччина дала добро на те, щоб вони перебували на цій базі і здійснювали свої операції в Середземному морі. Це свідчення, що Україна на зовнішньому контурі вміє домовлятися з впливовими гравцями та знаходити спільні точки дотику– зазначає аналітик.

За його словами, цими кроками Україна демонструє, що є суб'єктом світової політики. Київ поступово перетворюється на впливового геополітичного партнера, здатного руйнувати плани ворога на далеких підступах.

Раніше ми писали, що атака сил оборони на кораблі Росії у лівійському порту Бенгазі змусила ворожу ескадру терміново змінити маршрут.