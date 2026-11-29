В ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко зазначив, що операція на військовій базі маршала Халіфи Хафтара була максимально результативною.

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Реакція Рима та виділення допомоги

На його думку, відмова ворожих кораблів від заходу до порту чітко підтверджує ефективність асиметричних дій України поза межами Чорного моря. Також експерт припустив, що до організації цієї далекобійної атаки могли долучатися спецслужби окремих західних союзників.

З військової точки зору, з точки зору нашої асиметричної війни проти Росії поза межами України і Росії це було дуже ефективно. І от те, що зараз російська ескадра змінила маршрут і не пішла в Лівію, це просто як прояв того, наскільки це було ефективно для нас– зазначив Володимир Фесенко.

Водночас за межами поля бою наслідки спецоперації створили дипломатичну напруженість. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила серйозну стурбованість через можливу дестабілізацію в регіоні та нову хвилю нелегальної міграції до Європи. На тлі наближення виборів цей привід підхопили італійські політики, налаштовані скептично щодо допомоги Києву. Попри напружені переговори лідерів, Рим подолав внутрішній опір і погодив виділення 45 мільярдів євро фінансової підтримки для України на наступний рік.

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Чому партнерів не попередили заздалегідь

Фесенко підкреслив, що завчасно узгодити такий удар із союзниками було практично неможливо через ризик блокування або витоку важливої інформації, подібно до ситуації з підготовкою наступу на півдні у 2023 році. Через це українському керівництву доводиться ретельно балансувати між нестандартними бойовими кроками та збереженням міжнародної підтримки.

Крім того, стрімкий розвиток українських оборонних спроможностей та уміння діяти нешаблонно викликають побоювання навіть у Китаю. У Пекіні насторожено спостерігають за зростанням впливу Києва та остерігаються оформлення потужного союзу України з Польщею та країнами Балтії.

Раніше під час нічної атаки 22 листопада біля узбережжя Бенгазі українські морські дрони уразили судна РФ, потопивши корвет "Меркурій".