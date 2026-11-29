Олександр Лукашенко заперечує причетність Білорусі до повномасштабного вторгнення Росії в Україну та водночас пропонує власні гарантії безпеки для Володимира Зеленського. За цими заявами можуть стояти спроби білоруського диктатора повернутися до міжнародних переговорів, домогтися послаблення санкцій та уникнути відповідальності за підтримку російської агресії.

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Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому Лукашенко намагається відновити переговорний майданчик у Мінську та як використовує контакти з Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном для посилення власних позицій. Він також розповів про вивезення українських дітей на територію Білорусі, нові матеріали розслідування та перспективу видачі ордера на арешт Лукашенка.

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Лукашенко заперечує причетність до вторгнення Росії

Лукашенко заявив в інтерв'ю Le Point, що Росія ніколи не намагалася втягнути Білорусь у війну, а якби Путін мав такі наміри, то обов'язково його попередив би. Як оцінюєте ці слова, враховуючи, що саме з білоруської території російські війська наступали на Київ?

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Мені здається, це найбільш брехливе інтерв'ю Лукашенка за останні роки. Стільки нісенітниць він наговорив, що навіть складно все перелічити. Раніше він постійно називав себе молодшим братом Росії, і мене це завжди ображало. Адже Білорусь та Росія – дві суверенні держави, які повинні бути рівними у своїх відносинах.

Але тепер Лукашенко вже не хоче бути просто молодшим братом. Він дедалі більше нагадує придворного блазня, який намагається догодити своєму господарю. У колишніх імператорів та царів були такі люди, які розважали правителя й говорили те, що він хотів почути. І зараз Лукашенко, на мою думку, виконує приблизно таку саму роль.

Він уже не хоче бути молодшим братом, він хоче бути блазнем. Знаєте, як в імператорів і царів були блазні, які танцювали, підстрибували й говорили те, що подобалося їхньому господарю. Тому в нього й вилітає вся ця брехня– пояснив Латушко.

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Подивіться на його пояснення, що Путін нібито обов'язково повідомив би про намір втягнути Білорусь у війну. Як це мало б виглядати? Путін телефонує Лукашенку й каже, що вирішив втягнути його державу у війну, а той відповідає, що все зрозумів. Це настільки абсурдна теза, що її навіть складно серйозно обговорювати.

З погляду міжнародного права я вважаю Лукашенка співучасником агресії проти України. Він намагається переконати всіх, що Генеральний штаб Росії не повідомив йому про наміри наступати на Київ після військових навчань у Брестській та Гомельській областях у 2022 році. Але Лукашенко самопроголосив себе президентом і є головнокомандувачем білоруських збройних сил. Як він міг не знати, що відбувається на території його держави?

У Білорусі тоді перебувало величезне російське військове угруповання, за різними оцінками, до 70 тисяч військовослужбовців. Там були танки, бойові машини піхоти, артилерія, особовий склад та інше озброєння. І тепер Лукашенко намагається розповісти, що нібито не контролював ситуацію й нічого не знав про плани цих військ.

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При цьому між Білоруссю та Україною існує договір про дружбу, добросусідство і співробітництво, який передбачає зобов'язання щодо ненападу. Я ще молодим дипломатом брав участь у переговорах з Україною щодо державного кордону, тому добре знаю принципи непорушності кордонів, закладені в наших двосторонніх документах. Лукашенко мав дотримуватися цих зобов'язань, але натомість надав Росії можливість використати білоруську територію для нападу.

Ти самопроголосив себе президентом, ти є головнокомандувачем Збройних сил Республіки Білорусь. У тебе перебуває іноземне військове угруповання – десятки тисяч військовослужбовців. І ти, виходить, узагалі не контролюєш ситуацію? Ти не знаєш, що з твоєї території російські війська йдуть на Україну?– наголосив керівник Народного антикризового управління.

Лукашенко, до речі, знову продемонстрував журналістці Le Point ту саму карту, яку показував після початку повномасштабного вторгнення. Тоді він розповідав, що нібито з чотирьох напрямків готувався напад на Білорусь. Також заявляв, що 23 лютого 2022 року начебто віддав наказ про превентивний ракетний удар по Україні. І тепер намагається повернутися до цих пояснень, хоча його попередні заяви збереглися на відео.

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Не можна забувати, що російським військам була передана фактично вся необхідна військова та цивільна інфраструктура. Вони використовували військові містечка, склади забезпечення, військові й цивільні аеродроми. Навіть із цивільного аеропорту Гомеля запускали безпілотники. Літаки злітали з білоруських аеродромів, а ракети запускали з території Білорусі в напрямку українських міст.

Якщо Лукашенко справді не знав про російські плани й не погоджувався з їх реалізацією, він мав би негайно відреагувати. Наприклад, вислати російського посла, відкликати білоруського посла з Москви, поставити питання про розрив дипломатичних відносин. Адже іноземна армія використовувала територію Білорусі для нападу на третю державу, з якою Мінськ мав міжнародні зобов'язання.

Але нічого подібного Лукашенко не зробив. Навпаки, російські військові продовжували використовувати білоруську територію, а влада забезпечувала їхню присутність. Тому я не приймаю пояснення, що він нібито був не в курсі подій.

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Є й питання до Державного прикордонного комітету Білорусі. Лукашенко свого часу любив нагадувати, що він прикордонник. Але де тоді були білоруські прикордонники 24 лютого 2022 року та в наступні дні, коли російські танкові колони, бойові машини й залізничні ешелони перетинали український кордон?

Ракети не пішли на Київ, вони пішки не ходять. Вони вилітали з території Білорусі. Літаки теж пішки не ходять, вони злітали з білоруських аеродромів. І він каже, що нічого цього не знав. Повна брехня– наголосив Латушко.

Такий самий підхід Лукашенко демонструє й тоді, коли пояснює міграційну кризу на кордонах із Литвою, Польщею та Латвією. Він розповідає, що мігранти нібито самостійно йдуть до кордону, а білоруська влада не має до цього стосунку. Але тоді знову виникає запитання, де перебувають прикордонні служби, які повинні контролювати ситуацію. У всіх цих випадках Лукашенко намагається зняти із себе відповідальність.

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Мінськ може повернутися до переговорів на умовах Кремля

Лукашенко запропонував Зеленському разом полетіти до Москви й пообіцяв гарантувати його безпеку. Чи намагається він таким чином повернути переговори до Мінська та домогтися для себе політичних послаблень?

Безумовно. Насамперед Лукашенко підігрує наративам Кремля. Він уже давно намагається просунути ідею нового переговорного процесу в Мінську, який умовно можна назвати "Мінськом-3". І, за нашою інформацією, він отримав попередню згоду на те, щоб активніше просувати цю ініціативу.

Під час Мінської конференції євразійської безпеки Лукашенко публічно запропонував надати майданчик для міжнародних переговорів. Він говорив, що в розпорядженні учасників можуть бути його палац, "Президент-Готель" та інші об'єкти, де проводять великі форуми. Але, судячи з реакції Кремля, ця пропозиція не викликала особливого зацікавлення з боку Путіна.

Тоді Лукашенко вирішив діяти інакше. Він публічно звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією разом полетіти до Москви та пообіцяв гарантувати його безпеку. Але які гарантії він узагалі здатний надати? Адже сам Лукашенко постійно посилює власну охорону.

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Наприклад, бюджет служби безпеки президента Білорусі збільшується втричі. Йдеться, зокрема, про закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для захисту від можливих атак безпілотників. Тобто людина, яка побоюється за власну безпеку, намагається переконати президента іншої держави, що здатна повністю його захистити.

Він каже: давай разом полетимо з тобою до Москви, і я навіть гарантії тобі дам. Серйозно? Ти сам собі можеш щось гарантувати? Ти ж утричі збільшуєш бюджет служби безпеки президента, бо боїшся можливої дронової атаки на свій кортеж– зауважив Латушко.

Усі відразу згадали історію з Євгеном Пригожиним. Коли очільник ПВК "Вагнер" рухався на Москву, Лукашенко зателефонував йому та запропонував зупинитися. Пригожин запитав, хто гарантуватиме його безпеку, а Лукашенко пообіцяв домовитися з Путіним.

А через кілька місяців літак, на борту якого перебували Пригожин і Дмитро Уткін, розбився на території Росії. Я вважаю, що його збила російська протиповітряна оборона. Тому історія з попередніми гарантіями Лукашенка показує, наскільки небезпечно покладатися на його обіцянки.

Водночас я розглядаю нинішню пропозицію як тактичну спробу загравання з Кремлем. Лукашенко дуже хоче повернути переговорний процес до Мінська. Ми бачимо це з інформації, яку отримуємо через власні канали, та з нашого аналізу його останніх дій.

Якщо не вдасться організувати переговори безпосередньо в білоруській столиці, він намагатиметься стати їхнім повноцінним учасником. Причому розуміє, що перебувати за таким столом зможе лише з боку агресора, тобто разом із Путіним.

За всіма нашими відомостями, за всією нашою аналітикою, Лукашенко спить і бачить, як затягнути переговори в Мінськ. Якщо не виходить провести їх у Мінську, він дуже хоче стати вже не посередником, а саме учасником переговорів. І прекрасно розуміє, що учасником може бути тільки з боку агресора– пояснив керівник Народного антикризового управління.

Навіщо Лукашенку це потрібно? Я бачу три основні цілі. Перша – повернути собі політичну суб'єктність і домогтися міжнародного визнання. Уявіть, що за одним столом сидять Дональд Трамп, Еммануель Макрон, британський прем'єр Кір Стармер, представники Польщі, Італії, Єврокомісії, Європейської ради та Кая Каллас. І серед них Лукашенко, якого західні держави не визнають легітимно обраним президентом Білорусі.

Для нього сама присутність за таким столом стала б величезним політичним успіхом. Він зміг би представити це як підтвердження власного статусу й продемонструвати своєму оточенню, що міжнародна ізоляція нібито закінчилася. Йому не обов'язково навіть отримувати якісь важливі домовленості, адже сам факт участі вже можна використати в пропаганді.

Друга мета – спробувати домовитися з Путіним та іншими учасниками переговорів про уникнення відповідальності. Лукашенко має підстави побоюватися можливого покарання за співучасть у російській агресії, а також за вивезення українських дітей. Збираються докази щодо відповідних злочинів, тривають розслідування, і в майбутньому він може опинитися перед міжнародним правосуддям.

Є також питання злочинів проти білоруського народу, зокрема злочинів проти людяності, щодо яких ведеться окрема робота. Лукашенко розуміє, що ці процеси можуть мати для нього серйозні наслідки. Тому участь у великому міжнародному переговорному процесі могла б стати для нього можливістю спробувати виторгувати певні гарантії.

Третя мета – домогтися зняття санкцій. Економічний тиск створює проблеми для білоруського режиму, і Лукашенко хоче використати будь-яку можливість для його послаблення.

Він хоче, щоб його знову визнали президентом. Друге – домовитися разом із Путіним, щоб його не покарали. Процеси вже йдуть. І третє, чого він хоче домогтися на цих переговорах, – звичайно, зняття санкцій– наголосив Латушко.

Сама регіональна безпека Лукашенка насправді не цікавить. Він діятиме разом із Путіним, який прагне переглянути нинішню систему європейської безпеки, зокрема Гельсінські домовленості та принципи роботи ОБСЄ. Росія намагається представити чинні міжнародні правила як застарілі та запропонувати власну архітектуру безпеки.

Але з моїх останніх контактів із європейськими партнерами я бачу, що в Брюсселі немає бажання переписувати ці документи. Ми обговорювали це питання, і позиція співрозмовників полягала в тому, що проблема не в самих угодах, а в їхньому виконанні.

Адже там уже передбачені механізми міжнародної безпеки, зокрема порядок інформування про військові навчання, чисельність військ і використання озброєння. Росія проводила такі навчання, але використала їх як підготовку до нападу на Україну. Вона просто порушила міжнародне право.

Можна написати нові документи, але якщо держава має намір здійснити агресію й не збирається дотримуватися домовленостей, жодна нова назва цього не змінить. Саме тому я не бачу підстав для перегляду всієї системи європейської безпеки на вимогу Кремля.

Контакти з Трампом і Макроном стали інструментом самореклами

Лукашенко розповів про свої розмови з Трампом щодо України, Китаю та зустрічі з Путіним на Алясці. Він також заявляє, що спілкується з Макроном і радить американському президенту не тиснути на Кремль. Наскільки серйозно можна сприймати ці заяви?

Лукашенко розповідає не лише про Трампа. Він постійно підкреслює, що спілкується з Путіним, а тепер ще й заявляє про контакти з Еммануелем Макроном. Так, французький президент одного разу йому телефонував. Але послухайте Лукашенка, і складається враження, нібито Макрон щоранку прокидається в Єлисейському палаці й насамперед думає, як зателефонувати до Мінська.

Звичайно, певна комунікація між Білоруссю та Францією існує. Але Лукашенко намагається представити її як підтвердження власної надзвичайної міжнародної ваги. Мовляв, із ним постійно радяться найвпливовіші політики світу й без його участі не можуть ухвалити жодного важливого рішення.

Він хоче показати, що Макрон, прокидаючись уранці в Єлисейському палаці, перш ніж випити філіжанку кави з круасаном, насамперед думає про те, щоб зателефонувати Саші Лукашенку. Ось що він намагається продати– іронічно зауважив Латушко.

Так само він використовує розповіді про контакти з Дональдом Трампом. Лукашенко хоче переконати всіх, що навіть американський президент прислухається до його порад щодо Путіна. Зокрема, що він нібито рекомендує Трампу не тиснути на російського диктатора, а поводитися з ним м'якше.

Я не думаю, що Трамп справді керується порадами Лукашенка. Але, на жаль, сама політика американського президента іноді нагадує те, що білоруський диктатор намагається йому нав'язати. Навіть після останніх контактів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте з'являлися формулювання про те, що Україна нібито не повинна провокувати подальшу ескалацію та розширювати географію війни.

Але до чого тут Україна? Саме Росія здійснила агресію проти нашої сусідньої держави, а Лукашенко надав для цього білоруську територію. Тепер вони намагаються перекласти частину відповідальності на Україну й представити її дії із самооборони як причину подальшого загострення.

Лукашенко використовує ці заяви для створення образу людини, яка перебуває в центрі міжнародної політики. Він уже намагався донести американцям, що може бути корисним контактом із Путіним. Ця ідея обговорювалася під час візитів представників США до Мінська, зокрема Кіта Келлога та Коула.

Наскільки я оцінюю результати цих контактів, американці хотіли перевірити, чи може Лукашенко допомогти в комунікації з Кремлем. Але практичного результату це не дало. Лукашенко говорив про необхідність не тиснути на Путіна, однак така політика не змусила Росію змінити свою поведінку.

Він хоче показати: я тут у центрі сиджу, без мене нічого не вирішиться. Американцям він говорить: не тисніть на Путіна. Добре, американці не тиснуть на Путіна. І Путін якось змінює свою політику? Ніяк не змінює– пояснив керівник Народного антикризового управління.

Тепер Лукашенко намагається переконати в цій самій тезі європейців. Він представляє себе як ключову фігуру, яка має контакти з усіма сторонами й може забезпечити домовленості з Росією. Але я вважаю це черговою маніпуляцією.

Путін може використовувати Лукашенка як союзника, адже для нього важлива територія Білорусі та можливість розміщувати там російські сили. Водночас стратегічне ставлення Кремля до білоруської державності мало відрізняється від його ставлення до України. Путін мислить імперськими категоріями, вважає білорусів і росіян одним народом та не бачить необхідності в повноцінно незалежній Білорусі.

Тому я не думаю, що Лукашенко може змусити Путіна ухвалити якесь важливе рішення. Він потрібен Москві передусім як залежний союзник. А всі розповіді про власну міжнародну значущість Лукашенко адресує не лише західним політикам, а й своєму оточенню.

Останній, кого Путін слухатиме в цій ситуації, – це Лукашенко. Так, він потрібен Путіну як союзник, потрібна територія Білорусі. Але Лукашенко намагається продати свою значущість, можливо, навіть не білоруському суспільству, а власному оточенню: без мене у вас усе буде дуже погано– наголосив Латушко.

Таким чином він намагається переконати представників режиму, що залишається незамінним керівником і має вплив навіть на президента США. Це особливо важливо для нього в умовах міжнародної ізоляції та залежності від Москви.

Заяви про перемогу Росії повторюють кремлівську пропаганду

Лукашенко заявив, що Путін перемагає у війні, а на уточнення журналістки Le Point підтвердив, що йдеться саме про поле бою. Чи намагається він такими словами схилити Україну до капітуляції?

Це очевидне повторення кремлівської пропаганди. І зовсім не обов'язково, щоб Лукашенко отримував із Ради безпеки Росії якісь спеціальні документи чи інструкції про те, що саме потрібно говорити. Він постійно перебуває в російському інформаційному просторі, слухає російських пропагандистів і відтворює їхні наративи.

Зокрема, він дивиться програми Скабєєвої та Соловйова, чує їхні пояснення щодо війни й потім переносить ці твердження в розмови із західною авдиторією. У такий спосіб Лукашенко посилює російську пропаганду, намагаючись переконати європейців, що Росія нібито всюди перемагає, а Україна не має шансів на подальший спротив.

Це чітко пропаганда Кремля. Він слухає російське телебачення, дивиться Скабєєву, Соловйова, чує все це й намагається ретранслювати на західну авдиторію, щоб посилювати голос Російської Федерації– пояснив Латушко.

Головна мета такого інформаційного впливу полягає в тому, щоб створити відчуття неминучості російської перемоги. Західним державам і самій Україні намагаються нав'язати думку, що продовження опору не має сенсу. Відповідно, Київ начебто повинен погодитися на умови Москви, відмовитися від частини територій та припинити боротьбу.

Але Лукашенко говорить це не лише заради підтримки Путіна. Він також намагається отримати від Кремля економічні поступки. Білорусь значною мірою залежить від російського ринку, кредитів та інших форм фінансової підтримки, і Лукашенко постійно змушений враховувати цю залежність.

Наприклад, він може розраховувати на перенесення термінів виплати боргів або додаткову фінансову допомогу. Крім того, білоруський режим зацікавлений у тому, щоб Росія не створювала надмірної конкуренції для білоруських підприємств.

Нещодавно Лукашенко обурювався через будівництво в Росії підприємства, яке може конкурувати з білоруською "Белшиною". Він запитував, навіщо росіяни створюють аналогічне виробництво. Але Москва реалізує власну програму імпортозаміщення, а також розширює економічну співпрацю з Китаєм.

Він намагається допомагати Путіну й водночас задобрює його, щоб той грошей підкинув, наприклад, переніс виплату боргів або не будував конкурентні підприємства. Лукашенко розуміє, що перспективи білоруських підприємств на російському ринку дуже сумні– зазначив керівник Народного антикризового управління.

Якщо така економічна політика Росії продовжиться, білоруські виробники можуть поступово втрачати свою частку російського ринку. Ми вже спостерігаємо відповідні тенденції, і для режиму Лукашенка це серйозна проблема. Тому він намагається зберегти прихильність Кремля, навіть коли це означає повторення найбільш відвертих пропагандистських тверджень щодо війни проти України.

За вивезення українських дітей Лукашенку може загрожувати ордер на арешт

З'явилися нові подробиці про центр, який Олексій Талай готує для дітей із тимчасово окупованих територій України. Що відомо про цей проєкт, яку роль у ньому відіграє Лукашенко та чи може справа завершитися міжнародним ордером на його арешт?

Олексій Талай – громадянин Білорусі, який має давні зв'язки з Російською Федерацією. Він отримав російську державну нагороду безпосередньо від Путіна, раніше був пов'язаний із паралімпійським рухом, а тепер активно займається переміщенням українських дітей із тимчасово окупованих територій. Ми розглядаємо його діяльність у контексті можливих воєнних злочинів.

За нашими даними, на територію Білорусі було переміщено щонайменше три з половиною тисячі українських дітей. Частину з них згодом повернули, але щодо долі інших залишаються серйозні питання. Особливо нас непокоїть ситуація з дітьми-сиротами, оскільки ми знаходили відомості про їхнє перебування в російських структурах, які займаються процедурами усиновлення.

Я також не виключаю, що частина українських дітей могла бути усиновлена безпосередньо на території Білорусі. Ми продовжуємо досліджувати відповідні обставини й збирати докази. Для нас принципово важливо встановити долю кожної дитини, яку вивезли з окупованих українських територій.

Не менш ніж три з половиною тисячі українських дітей було переміщено на територію Білорусі. Частину повернули, а частину, особливо дітей-сиріт, ми згодом знаходили в приватних компаніях за процедурою усиновлення на території Російської Федерації. Я не виключаю, що низку з них усиновили й у Білорусі– розповів Латушко.

Талай зараз намагається реалізувати новий проєкт, пов'язаний із будівництвом центру для дітей. За нашою інформацією, кошти на нього надходять із Росії, оскільки Лукашенко безпосередньо не фінансує це будівництво. Але раніше відповідні програми реалізовувалися коштом так званої Союзної держави Росії та Білорусі.

Тоді за дорученням Лукашенка як голови Вищої державної ради Союзної держави була ухвалена спеціальна програма. Відповідні документи підписував Михайло Мішустін, який очолює російський уряд. За даними, які ми аналізували на той момент, на перевезення українських дітей виділяли сотні тисяч доларів, але я не виключаю, що загальні витрати могли сягати й мільйонів.

Тепер Талай знайшов інші джерела фінансування в Росії та використовує ці кошти для будівництва нового центру. При цьому він намагається пояснювати свою діяльність гуманітарними цілями, зокрема допомогою дітям, які зазнали тяжких поранень унаслідок війни. Звичайно, такі історії дітей жахливі, але потрібно також ставити питання, хто винен у тому, що вони постраждали.

Гуманітарне пояснення не може автоматично виправдовувати будь-яке переміщення дітей. Існують Женевські конвенції та інші норми міжнародного гуманітарного права, які встановлюють правила захисту цивільного населення, зокрема дітей, під час війни й окупації. Я переконаний, що переміщення українських дітей у межах програм, які ми розслідуємо, порушує ці правила.

Історія знає приклади примусового вивезення дітей під час Другої світової війни, зокрема з території Радянського Союзу та Польщі до нацистської Німеччини. Саме тому після війни було створено міжнародні механізми захисту цивільного населення. І зараз ці норми мають застосовуватися до подій на окупованих українських територіях.

Не можна дитину, навіть сироту, вивезти за межі країни, навіть з окупованої території, без згоди держави, громадянином якої вона є. А Талай продовжує ці дії. Зрозуміло, що на це в нього є дозвіл Лукашенка, адже в Білорусі без Лукашенка нічого не робиться– наголосив керівник Народного антикризового управління.

Наша команда вже передавала прокурору Міжнародного кримінального суду матеріали, які, на нашу думку, свідчать про особисту участь Лукашенка в ухваленні відповідних рішень. Ми маємо документи, підписані ним, і вважаємо їх важливими доказами для подальшого розслідування.

Після того як Народне антикризове управління провело власне розслідування та передало дві комунікації до Міжнародного кримінального суду, інформацію про переміщення українських дітей почали приховувати. Я пов'язую це з тим, що Лукашенко зрозумів реальність загрози можливого ордера на арешт, подібного до тих, які вже були видані щодо Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Але повністю приховати такі програми не вдається. Періодично з'являються повідомлення про перебування українських дітей у різних білоруських установах, зокрема про їхній прийом спортивними організаціями. Тепер ми бачимо новий проєкт Талая, який також потребує ретельної перевірки.

У мене є важлива новина щодо подальшого розслідування. Уже публічно повідомлялося, що прокурор Міжнародного кримінального суду разом із прокуратурами України та Нідерландів, а також Європолом працюють із матеріалами щодо вивезення українських дітей на територію Білорусі. Серед цих матеріалів є й ті, які передала наша команда.

Публічно вже озвучено, що прокурор Міжнародного кримінального суду разом із прокуратурою України, Нідерландів та Європолом здійснює розслідування матеріалів, які були передані, зокрема й нашою командою, Народним антикризовим управлінням, щодо вивезення українських дітей на територію Білорусі– повідомив Латушко.

Я сподіваюся, що результатом цього розслідування стане видача ордерів на арешт Лукашенка й Олексія Талая. На мою думку, Талай є однією з ключових фігур у системі переміщення українських дітей до Білорусі. І потрібно розслідувати не лише сам факт їхнього вивезення, а й те, що з ними відбувається після прибуття.

Ми отримуємо інформацію про спроби впливати на національну ідентичність українських дітей. Їм можуть нав'язувати думку, що вони не українці й не громадяни України, а належать до єдиного російського народу. Це відповідає риториці самого Лукашенка, який любить говорити про нібито спільну вітчизну від Бреста до Владивостока.

Такі твердження небезпечні не лише для українських дітей, а й для самої Білорусі. Адже Лукашенко фактично розмиває білоруську національну ідентичність, коли представляє білорусів частиною єдиного російського простору. Для нашого суспільства це також серйозна проблема.

Ми продовжуватимемо збирати матеріали й домагатися відповідальності всіх, хто причетний до незаконного переміщення українських дітей. Майбутня доля нового центру Талая також перебуватиме в нашому полі зору, адже я не виключаю, що його можуть використовувати для нових програм перевезення дітей з окупованих територій.

Я сподіваюся, що це розслідування закінчиться видачею ордера на арешт Лукашенка й того ж Талая. Навіть одну дитину не можна незаконно вивозити, а вони вивозять їх тисячами. Звичайно, за все це Гаага ними займеться– наголосив Латушко.

Латушко про плани Лукашенка: дивіться відео