Самі пункти декларації відображають цілковиту випадковість зустрічі. Якщо ці троє – головні світові лідери, невже збільшення видобутку нафти є ключовою світовою проблемою? Пшеницю чи жито збільшувати не треба, а нафту треба? Це рівень ОПЕК+, чистий комерційний інтерес. Міністри просто не змогли домовитися про спільне, тож кожен вписав за власною забаганкою. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Ярмарок забаганок і фальшиві реформи

Усе прозоро: скасування юрисдикції МКС – забаганка Путіна. Нафта – бізнес-інтерес Трампа. Ядерне стримування – інтерес Сі Цзіньпіна, бо його потенціал слабкий. А реформу ООН вписали для галочки.

Коли про неї говорили американці, то пропонували скасування безумовного вето та перегляд постійних членів Радбезу. Нинішній склад – це фентезі-ліга. Тепер цими пунктами лідери лише штрикатимуть один одного.

Путін після зустрічі влаштував пресконференцію переможця. Він щоразу скиглить, що біг зупиняти війну, але через удар України раптом не зміг. Трамп від цієї поїздки лише програв: ліг під Китай у публічному полі й сів із Путіним як із рівним. А от Путін – головний переможець, бо його пустили посидіти півтори години на рівних із двома наддержавами. Тепер він роками про це торочитиме.

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Примітивний бізнес замість геополітики

Генеральну лінію Білого дому визначає Трамп: він хоче зупинити війну виключно заради грошей. Схоже, він прагне отримати в подарунок "Лукойл", що стало б найбільшою оборудкою його життя. Але компанія безглузда під санкціями, тому Кушнер і вмовляє Європу купувати російський газ. Уся мотивація звелася до банальної наживи.

Раніше мені хотілося вірити у вищі мотиви Трампа – Нобелівську премію чи рай. Проте Трамп за мірками світової еліти – бідна людина. На старті каденції він мав три мільярди доларів, Кушнер – один мільярд. Путіна цим не здивуєш, а для Трампа хапнути мільярдів п'ять – шанс усього життя. Тому він намагається змусити нас капітулювати та просить європейців перекрити фінансування.

Символічною відповіддю став наш удар по НПЗ "Лукойла" рівно опівночі – якраз під час переговорів Зеленського з Кушнером і Віткоффом в Ірландії. Ми не можемо публічно коментувати їхні бізнесові апетити, тому відповіли палахкотливими установками.

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Папірці замість реальної безпеки

Кушнер і Віткофф намагаються підсунути нам гарантії за аналогом п'ятої статті НАТО. Вони запитують: "Якщо ми запропонуємо НАТО, ви погодитеся вийти з Донеччини?" Щойно ми теоретично скажемо "так", із нами одразу почнуть торгуватися про поступки вже без жодного Альянсу. Це звичайне шулерство.

Та й сама п'ята стаття не дає безумовних гарантій. Ми починали переговори з вимоги фізичної присутності європейських військ в Україні під парасолькою США. Тепер американці намагаються викреслити війська й підсунути папірець.

Але в нас уже є безпекова угода 2024 року. Якщо Трамп ламає інституційність, чому ми маємо вірити новому документу з його підписом? Гарантії можуть бути лише фізичними – на слово Америці більше ніхто не повірить.

Відповідь Європи та новий полюс

Європейська відповідь у Берліні виявилася блискучою. Замість кількох лідерів зібралося майже сорок країн – коаліція рішучих. Поки троє лідерів домовлялися в Азії про нафту, Європа об'єдналася й погодила 45 мільярдів. Це народження нового полюса: Європа, Канада, Австралія та незабаром Японія.

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Зміна тону Києва та жорсткі заяви Зеленського – це не сольна гра Банкової. Це узгоджена лінія європейського "підпільного обкому". Європа пройшла екватор терпіння шантажу Трампа й робить власну ставку з огляду на новий Конгрес із січня. Ми більше не залишаємося наодинці з тиском Білого дому.