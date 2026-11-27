Еммануель Макрон знову заговорив про членство України в НАТО, Фрідріх Мерц визнав стару помилку Берліна, а країни Балтії дедалі голосніше б'ють на сполох через російську загрозу. Проте поруч із цими рішучими заявами у Брюсселі розгортаються небезпечні суперечки про гроші. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Сигнал із Берліна: апетити Кремля значно ширші

Показовою стала заява німецького канцлера Фрідріха Мерца, яка має бути почутою в кожній столиці: Росії потрібна не лише Україна. Москва чітко знає, чого хоче, і той, хто цього досі не розуміє, або відмовляється бачити реальність, або діє всупереч європейським цінностям свободи.

Мерц визнав, що Німеччина занадто довго ігнорувала проблеми в обороні та інфраструктурі, поки Росія послідовно загострювала ситуацію на Балтиці, у Чорному морі, у Польщі та навіть у космосі. Ба більше, разом із генсеком НАТО Марком Рютте канцлер назвав помилковою відмову підтримати рух України до Альянсу ще у 2008 році. Для найбільшої економіки ЄС це тектонічний зсув.

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Мерц прямо пояснює власному суспільству: агресія Росії – це не щось далеке. Росія веде проти Європи багаторівневу гібридну війну через диверсії, кібератаки та провокації, постійно випробовуючи готовність європейців захищатися.

Макрон і новий погляд на українську армію

Паралельно змінюється риторика Парижа. Еммануель Макрон заявив, що настав слушний момент повернутися до питання вступу України до НАТО. Але зверніть увагу на кардинальну зміну акцентів: Україну більше не сприймають виключно як сторону, якій постійно потрібен захист. Макрон наголошує, що після війни наша держава матиме потужне, загартоване й добре озброєне військо, необхідне для довгострокової безпеки всієї Європи.

Україна вже має одну з найсильніших армій континенту, колосальний досвід сучасної війни, технологічні напрацювання в дронах, радіоелектронній боротьбі та ППО. Для західних армій це переважно теорія й навчання, а для наших бійців – щоденна бойова практика. Співпраця з Києвом перестала бути просто допомогою державі, яка обороняється. Це стратегічна можливість посилити європейські оборонні спроможності.

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Пастка Трампа та маніпуляції Кремля

Поки європейці переосмислюють загрози, із Вашингтона надходять тривожні сигнали. Генсек НАТО Марк Рютте зустрівся з Дональдом Трампом, за підсумками чого пролунав заклик до Росії утриматися від розширення війни. Але далі Трамп опублікував свій варіант заяви, де не розширювати масштаби конфлікту закликають уже не лише Росію, а й Україну.

Таке зрівнювання агресора й жертви відверто обурює. Росія розв'язала загарбницьку війну, Україна захищає власний дім, але в інтерпретації Трампа відповідальність раптом стає спільною. Москва миттєво вхопилася за це: Дмитро Пєсков одразу звинуватив Київ у перенесенні боїв на Балтику та Середземне море. Кремль отримав зручну інформаційну рамку, щоб знову цинічно перекладати провину на тих, хто чинить опір.

Позиція Каллас і розкол у Брюсселі

Антитезою до таких маніпуляцій виступає чітка позиція глави європейської дипломатії Каї Каллас. Вона наголошує: агресор не має жодних проблем із безпекою, бо це він нападає на інших, а не навпаки.

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Європа повинна бути за столом переговорів і реально впливати на них. Проте дипломатична суб'єктність вимагає фінансової єдності, а із цим у Брюсселі виникли проблеми. Саміт ЄС завершився без угоди щодо бюджету на 2028 – 2034 роки, а фінансування допомоги Україні перенесли на грудень.

Причиною став банальний егоїзм окремих політиків. Прем'єр Чехії Андрей Бабіш виступив проти 100 мільярдів євро для України, зажадав вивести допомогу за межі бюджету ЄС і цинічно запитав, скільки років Європа збирається платити. За його словами, Празі самій потрібні гроші на автостради та медицину. Російські пропагандисти миттєво рознесли ці слова як доказ так званої втоми Заходу.

Але саме на розкол і втому розраховує Кремль. Європейським лідерам час усвідомити: підтримка України – це не благодійність і не привід для політичного торгу. Це пряма інвестиція у виживання самої Європи, і зволікання тут коштуватиме континенту надто дорого.