Про це німецький канцлер сказав у середу, 25 листопада, під час промови щодо бюджету, пише The Guardian.

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Яка є загроза з боку Росії для Європи?

Він наголосив, що Росія має ширші цілі, ніж захоплення України, а її дії становлять загрозу для інших європейських держав.

Росія чітко знає, чого хоче, і хоче більшого, ніж просто Україну. Той, хто не усвідомлює цього, або не розуміє світ таким, яким він є, або переслідує зовсім іншу мету – таку, що суперечить свободі, відкритості та ліберальним цінностям нашої країни– заявив Мерц.

Канцлер також звернув увагу на зростання напруженості в різних регіонах.

Вона ескалує у величезних масштабах – у тому числі тут, у межах наших власних кордонів, навіть ціною людських життів. Ось така ситуація, пані та панове. І саме тому ми, як європейці, мусимо – і будемо – встановлювати чіткі межі для Росії– наголосив німецький канцлер.

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У своїй промові Мерц також визнав, що Німеччина занадто довго не приділяла достатньої уваги фундаментальним проблемам у сфері оборони, інфраструктури, демографічних змін та економіки. На його думку, ці питання потрібно терміново розв'язувати.

Канцлер пов'язав необхідність таких змін із загрозами з боку Росії та наголосив на важливості захисту європейських цінностей, безпеки й свободи.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Естонія нібито опинилася на межі розв'язання відкритої війни з Москвою. Таку реакцію викликали звинувачення Таллінна щодо причетності Кремля до невдалої спроби підпалу підприємства військово-промислового комплексу поблизу естонської столиці.

Крім того, Росію обурило рішення Естонії закрити пункти пропуску на спільному кордоні з 1 грудня 2026 року.