У команді Сергія Лаврова також пригрозили Естонії політико-дипломатичними заходами.

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У Росії обурилися рішенням Естонії закрити кордон

У російському МЗС заявили, що 23 листопада викликали тимчасового повіреного у справах Естонії в Росії Марека Юхтегі. Йому нібито висловили рішучий протест через звинувачення Москви в невдалій спробі підпалу підприємства військово-промислового комплексу поблизу Таллінна.

Також російську сторону обурило рішення естонського уряду закрити пункти пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня 2026 року.

Про наслідки такого кроку в Таллінні, схоже, не замислюються всерйоз. Закриття державного кордону насамперед завдасть чергового удару по естонській економіці й бумерангом обернеться як для самого Таллінна, так і для його союзників по ЄС і НАТО– пригрозили у російському дипломатичному відомстві.

Там також назвали рішення Естонії "черговою антиросійською витівкою" та звинуватили країну у ворожих діях проти Москви. Окремо дипломати висловили невдоволення підтримкою України з боку Таллінна та перешкодами для пересування російських вантажних суден у Балтійському морі.

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У МЗС Росії також поскаржилися на заборону транзиту російського та білоруського зерна через територію Естонії. Крім того, там бездоказово звинуватили Таллінн у нібито репресіях проти російськомовних жителів та інакодумців.

Естонському дипломату було знову вказано, що такі провокаційні й надзвичайно небезпечні дії перебувають на межі розв'язування відкритої війни з Росією– заявили у МЗС Росії.

Водночас у Москві пригрозили, що залишають за собою право вжити комплексних політико-дипломатичних заходів для захисту російських національних інтересів і прав громадян.

Нагадаємо, Естонія закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня 2026 року. Таке рішення ухвалили після спроби влаштувати диверсію на місцевому оборонному підприємстві.

Глава естонського МЗС наголосив, що ворожі дії Кремля не залишаться без відповіді. Закриття кордону обмежить можливості Росії проводити диверсії на території країни. Також цей крок має посилити контроль за дотриманням санкцій і запобігти їх обходу.