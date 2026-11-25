Об этом немецкий канцлер заявил в среду, 25 ноября, во время выступления по вопросам бюджета, пишет The Guardian.

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В чем заключается угроза со стороны России для Европы?

Он подчеркнул, что у России есть более широкие цели, чем захват Украины, а ее действия представляют угрозу для других европейских государств.

Россия четко знает, что хочет, и хочет большего, чем просто Украина. Тот, кто не осознает это, либо не понимает мир таким, каков он есть, либо преследует совершенно иную цель – такую, которая противоречит свободе, открытости и либеральным ценностям нашей страны– заявил Мерц.

Канцлер также обратил внимание на рост напряженности в различных регионах.

Она эскалирует в огромных масштабах – в том числе здесь, в пределах наших собственных границ, даже ценой человеческих жизней. Вот такая ситуация, дамы и господа. И именно поэтому мы, как европейцы, должны – и будем – устанавливать четкие границы для России– подчеркнул немецкий канцлер.

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В своей речи Мерц также признал, что Германия слишком долго не уделяла достаточного внимания фундаментальным проблемам в сфере обороны, инфраструктуры, демографических изменений и экономики. По его мнению, эти вопросы необходимо срочно решать.

Канцлер связал необходимость таких изменений с угрозами со стороны России и подчеркнул важность защиты европейских ценностей, безопасности и свободы.

Между тем в Министерстве иностранных дел России заявили, что Эстония якобы оказалась на грани развязывания открытой войны с Москвой. Такую реакцию вызвали обвинения Таллинна в причастности Кремля к неудачной попытке поджога предприятия военно-промышленного комплекса вблизи эстонской столицы.

Кроме того, Россию возмутило решение Эстонии закрыть пункты пропуска на общей границе с 1 декабря 2026 года.