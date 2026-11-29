Відповідні дані опублікували в опитуванні Sigma Dos.

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Які результати прогнозують партіям?

Народна партія на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо може отримати від 129 до 134 місць у нижній палаті парламенту. Ультраправа Vox, за прогнозами, здобуде від 44 до 48 мандатів.

Таким чином, у верхній межі прогнозу дві партії матимуть разом 182 місця в 350-місному Конгресі. Для парламентської більшості їм необхідно щонайменше 176 мандатів.

Іспанська соціалістична робітнича партія (PSOE) Педро Санчеса, за оцінками соціологів, може отримати від 119 до 124 місць. Щоб залишитися при владі, соціалістам доведеться домовлятися про підтримку ширшого об'єднання лівих і регіональних партій.

За даними екзит-полу, проведеного на замовлення RTVE, Народна партія набирає 32,2% голосів, соціалісти – 28,8%, а Vox – 16,2%. Ультралівий "Широкий фронт" може отримати менш ніж 6%.

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Якщо Vox увійде до уряду разом із Народною партією, це стане безпрецедентним випадком для Західної Європи та першим входженням ультраправих до влади в Іспанії з часів диктатури Франсіско Франко.

Педро Санчес оголосив про дострокове голосування на тлі житлової кризи та масштабних протестів у країні. Одним із приводів для суспільного обурення стало виселення 87-річної Марікармен Абаскаль із квартири в Мадриді, де вона прожила більшу частину життя. Невдовзі після цього жінка померла.

Уряд намагався запровадити заходи для поліпшення доступності житла, зокрема обмежити виселення та врегулювати оренду. Однак парламент не підтримав відповідні ініціативи.

Позиції соціалістів також послабили невдачі на регіональних виборах і корупційні скандали, пов'язані з близькими соратниками Санчеса.

Водночас явка на виборах була рекордною. За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, станом на 14:00 проголосували 45,74% виборців, а до 18:00 показник сягнув 68,1%. Це значно більше, ніж на виборах 2023 року.

Понад 38 мільйонів іспанців мали право голосу. Офіційні результати виборів очікувалися після закриття дільниць.